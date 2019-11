Peugeot inicia venda do 2008 turbo automático

A Peugeot inicia as vendas do 2008 equipado com motor turbo 1.6 THP e câmbio automático por R$ 99.990, cobrando R$ 10 mil a mais que a mesma configuração Griffe automática aspirada - (Foto: Divulgação)

A Peugeot começa a vender o utilitário esportivo 2008 na versão Griffe THP, equipada com motor flex 1.6 turbo de 173 cavalos e câmbio automático de seis marchas. Os novos 2008 foram apresentados em maio. A opção Griffe THP mantém o preço de R$ 99.990 divulgado há seis meses, assim com as outras versões.

Aqueles que comprarem o carro até o fim do ano ganharão as três primeiras revisões. O Peugeot 2008 é um carro bastante agradável, com ótima posição de dirigir e agilidade acima da média quando comparado a outros SUVs. Segundo a montadora, a versão Griffe THP com câmbio automático Aisin de seis marchas acelera de zero a 100 km/h em apenas 8,8 segundos.



Essa transmissão traz quatro modos de condução (Drive, Eco, Sport e Sequencial) e é capaz de adaptar o veículo a diferentes tipos de uso. No modo Eco é possível reduzir o consumo em até 6,5% nas situações de tráfego intenso. A lista de recursos eletrônicos inclui o Grip Control, que impede a patinagem das rodas e aumenta a aderência na areia, lama ou neve.



A central multimídia recebe tela de sete polegadas e os sistemas Apple Car Play e Android Auto, que permitem o espelhamento do celular. As outras três versões do 2008 trazem motor 16 aspirado com até 118 cv, mas são sempre equipadas com câmbio automático Aisin de seis marchas. O preço inicial é de R$ 69.990.