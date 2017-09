Películas protegem o carro contra riscos na pintura e do calor através dos vidros

Chega ao mercado sul-mato-grossense a película que protege o veículo do calor e radiação solar e também de riscos. Produzida pela empresa norte-americana Llumar e com distribuição exclusiva no Estado pela empresa Solar Protect, o proprietário de um veículo terá menos dor de cabeça com danos na pintura do carro e principalmente com irradiação solar que passa pelos vidros.

A representante da Solar Protect, Carlla Danielle Groenendal, explica que essa proteção anti-calor é diferenciada das películas normalmente encontradas no mercado. “Na verdade nossa película protege tanto da luminosidade como também do calor que passa através dos vidros dos veículos, enquanto normalmente, outras películas são compostas por poliéster tingido que confere apenas sensação de privacidade, não evitando o calor excessivo”, comenta.

O material utilizado com sua aplicação é feita por especialistas treinados, evitando problemas e até mesmo a criação de bolhas, descoloração, delaminação ou craquelamento com o passar do tempo. O produto tem de 2 a 10 anos de garantia, podendo sua durabilidade se estender durante um período bastante superior. Ele pode ser aplicado, segundo explicou Carlla Danielle, de forma transparente, igual ao vidro – porém com a propriedade de rejeição de calor e proteção da radiação UV, ou também com escurecimento dentro dos limites permitidos pelo Código de Trânsito.

Outro aspecto lembrado pela executiva da Solar Protect é em relação à película de segurança, onde a condição é sobre a proteção na hora de quebrar um vidro de um carro. Por ser mais resistente não será um simples impacto ou tentativa de invasão por parte de um ladrão que o vidro irá ceder. “Dessa maneira, dificultando que o vidro seja quebrado, com certeza um bandido irá desistir do roubo, pois não vai querer ficar tentando quebrar a vidraça e ser pego em flagrante”, explica.

Mas não é apenas o interior do veículo que pode estar protegido. A Llumar também aplica proteção na lataria do veículo. A executiva explica que o proprietário define as peças às quais ele quer dar mais proteção na lataria e é aplicada a película que fica praticamente imperceptível. Assim, no caso de pedras ou resíduos na estrada atingirem o veículo, a pintura não será sacrificada sendo apenas a película afetada. O mesmo vale para quando se vai a um supermercado, ou deixa o carro em um estacionamento, e normalmente o veículo ao lado ao abrir a porta acaba encostando e danificando a pintura, ou ainda através deste produto, pode-se evitar os pequenos riscos localizados na maçaneta do veículo. Essas situações ficaram no passado com essa nova película.

Além de capô, para-choque, limites de porta e maçanetas, peças como os faróis do veículo, soleiras, retrovisores, colunas laterais também podem receber a película para maior proteção. E mesmo com tendo sido aplicada na lataria do veículo, o dono do automóvel pode manter sua rotina normal de lavagem, e enceramento, até sendo facilitada, porque o veículo vai acumular menos poeira.

O custo da aplicação da película nos vidros do veículo e também em sua lataria gira a partir de R$ 1.000, sendo parcelado. E a economia vem na hora de evitar os riscos e claro, redução de consumo de ar-condicionado e combustível já que minimiza-se a concentração de calor no interior do veículo.

Para obter mais informações consulte: www.solarprotect.com.br ou pelo telefone: 67-99985-8508 e ainda no email atendimento@solarprotect.com.br

