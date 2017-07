Pajero Dakar deve ser lançada ainda esse ano

O novo Dakar tem as mesmas dimensões do anterior (280 cm de comprimento, 182 cm de largura, 184 cm de altura e 280 cm de distância entre-eixos) / Divulgação

A Mitsubishi vai lançar um novo Pajero Dakar derivado da L200 Triton Sport. Este SUV é um exemplar da terceira geração do modelo, que foi lançado com a picape em 2015, na Tailândia.

A picape chegou ao mercado brasileiro em outubro de 2016 e o SUV ainda não tem data precisa de lançamento. Mas, segundo fontes, a estreia por aqui deve acontecer no segundo semestre deste ano.

O SUV chega em boa hora para a marca, que passa por um processo de encolhimento no Brasil, com a redução da linha comercializada. O próprio Dakar saiu de cena, com esse nome, com o lançamento da picape Triton Sport. Em seu lugar ficou somente a versão chamada apenas Pajero.

Da mesma forma que a Triton Sport, o Dakar foi desenvolvido a partir de um novo chassi 7% mais leve, o que contribui para a economia de combustível e também para a dirigibilidade, principalmente no uso diário, em que o conforto é tão importante quanto a robustez.

O motor é o mesmo 2.4 turbodiesel de 190 cv, acoplado ao câmbio automático de cinco marchas. Entre os equipamentos, haverá computador de bordo, piloto automático, ar-condicionado bizona e central multimídia, entre outros.

No lugar da alavanca de engates de tração, presente na geração anterior, agora há um seletor eletrônico com as opções 4×2, 4×4 permanente, 4×4 sob demanda e 4×4 reduzida sob demanda.

O novo Dakar tem as mesmas dimensões do anterior (280 cm de comprimento, 182 cm de largura, 184 cm de altura e 280 cm de distância entre-eixos). A cabine tem cinco lugares e no porta-malas cabem 673 litros de bagagem.

Assim como já ocorria na geração anterior, o SUV é ligeiramente menor que a picape correspondente. No que diz respeito ao design, o SUV herda os vincos laterais acentuados da picape, as portas dianteiras e a inclinação das colunas dianteiras. De resto, coisas como as caixas de rodas e as portas traseiras têm visual inédito. E a dianteira é inteiramente nova.

O Dakar segue o estilo de outro SUV da linha, o Outlander, onde predomina a grade com dois colchetes estilizados, um de costas para o outro. Na traseira, as lanternas, nos cantos da carroceria, possuem extensões verticais de gosto duvidoso na tampa do porta-malas.

Assim como a L200 Triton Sport, o novo Dakar deverá coexistir no mercado com o Pajero, o SUV derivado da L200 antiga.



Veja Também

Comentários