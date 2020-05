Operação Pátio Zero: Detran-MS dá início ao primeiro leilão de sucata aproveitável em 2020

Os veículos estarão disponíveis para visitação entre 29 de maio a 3 de junho, no pátio localizado na Avenida Gury Marques, 7155, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. - Foto: Divulgação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) dá início nesta sexta-feira (22), aos lances do primeiro leilão de sucata aproveitável de 2020. No total são 79 lotes de veículos, sendo 600 motocicletas e 19 automóveis.

O certame será online, realizado pelo portal www.canaldeleiloes.com.br. A captação de lances terá início às 10h do dia 22 de maio, com encerramento previsto para às 15h do dia 05 de junho.

Conforme a publicação, serão leiloados bens de sucata aproveitável, ou seja, veículos cujas peças poderão ser reaproveitadas, com inutilização de placas e chassi em que conste o número de identificação veicular.

Segundo o diretor de veículos do órgão, Arioldo Centurião Júnior, somente pessoas jurídicas poderão participar. “De acordo com as regras do leilão, não podem participar do certame servidores do órgão e seus parentes até segundo grau, cônjuge e companheiros, o leiloeiro e seus parentes, ou membros de sua equipe de trabalho, aqueles que sejam prestadores de serviço do Departamento, pessoas menores de 18 anos ou declaradas inidôneas”, conclui.

O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, comenta que com a iniciativa de incluir essa nova categoria aos leilões, a venda e a retirada dos veículos serão agilizados nos pátios do Detran. “O intuito é que ainda neste ano, cerca de 80% do espaço da sede seja desafogado e 70% do espaço onde se encontram os principais gargalos de pátios sobrecarregados, em Dourados e Corumbá”, conclui.

Os veículos estarão disponíveis para visitação entre 29 de maio a 3 de junho, no pátio localizado na Avenida Gury Marques, 7155, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.