Veículos de várias cidades de MS serão leiloados a partir desta quinta-feira

O próximo leilão da Operação Limpa Pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) começa nesta quinta-feira (07), com veículos de Campo Grande, Aquidauana, Bonito, Corumbá, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Rio Pardo e Terenos. Os lances são online e a captação tem encerramento previsto para às 15h do dia 21 de novembro.

Estão disponíveis 182 veículos e podem ser visitados entre os dias 13,14,18, 19 e 20 de novembro na leiloeira em Campo Grande. Destes, 150 motocicletas e 32 automóveis que estarão no pátio da leiloeira, localizada na Av. Gury Marques, 7155 das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os leilões estão na responsabilidade do leiloeiro Pierre Adri, oficialmente credenciado pelo Departamento, e os veículos estarão disponíveis através do site www.canaldeleiloes.com.br.

De acordo com o responsável do setor de leilões do Departamento, Diego Fernando de Arruda Soares, esse leilão trata apenas de veículos de circulação. “Estamos implantando uma estratégia diferente dos outros leilões e partir de agora os veículos inservíveis vão ser regionalizados de vários municípios num lote único”, comenta.

Os certames fazem parte da Operação Limpa Pátio, elaborada com o objetivo de desafogar os pátios das agências de todo o Estado.