Onix automático agora sai por R$ 53.990

A GM lançou o Onix Advantage 1.4 automático, o carro mais acessível da marca Chevrolet com esse tipo de transmissão. Tem preço sugerido de R$ 53.990 e itens de série importantes como ar-condicionado, direção com assistência elétrica, vidros dianteiros, retrovisores e travas das portas com acionamento elétrico, mais som com bluetooth.



O valor é pouco mais alto que o do Etios automático (R$ 52.390), mas o câmbio do Toyota tem apenas quatro marchas, contra seis no Chevrolet. Também é preciso destacar que o Onix Advantage é competitivo até diante do VW Move Up (R$ 52.710), que tem motor 1.0 e transmissão automatizada de cinco marchas.



O motor 1.4 do Onix tem quatro cilindros, oito válvulas e produz até 106 cavalos com etanol. Sua transmissão automática permite trocas sequenciais por um botão na manopla da alavanca de mudanças. A caixa é semelhante àquela lançada no hatch em 2013, mas recebeu atualizações eletrônicas.



De acordo com os dados do Inmetro, com etanol o Onix faz 7,9 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada. Com gasolina percorre 11,7 km/l em uso urbano e 13,9 km/l em rodovia. Antes da chegada do Advantage, o Onix automático mais acessível era o LT, de R$ 57.990.



Segundo pesquisa da Jato Dynamics, as vendas de carros automáticos ou automatizados no Brasil já atingiam cerca de 40% dos emplacamentos em 2017.