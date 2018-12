O maior encontro da Ferrari na América Latina se prepara para percorrer Brasil, Argentina e Paraguai

O maior encontro de automóveis Ferrari do continente contou também com a participação de amantes da velocidade de países como Chile, Argentina, Espanha e Perú - Divulgação

Após encerrar a 4ª edição do Rally Passione Única Ferrari, que teve a Patagônia como último destino, o Ferrari Club Chile, se prepara para sua próxima grande aventura, que terá as Cataratas do Iguaçu como um dos cenários principais.

O local é apenas uma parte do trajeto, que levará os pilotos a uma aventura por Argentina, Brasil e Paraguai. A equipe será encabeçada por Roberto Busel, presidente do Ferrari Club Chile, que mais uma vez se prepara para liderar uma equipe sem precedentes prestes a desafiar os limites dos automóveis mais famosos do mundo.

Aventura na Patagônia

Um grupo de 30 pilotos e uma rota com mais de 2.500 km marcaram a 4ª edição do Rally Passione Unica Ferrari Patagonia 2018, que percorreu diversos povoados e cenários paradisíacos do Sul do Chile e Argentina. O maior encontro de automóveis Ferrari do continente contou também com a participação de amantes da velocidade de países como Chile, Argentina, Espanha e Perú.



A cada ano, os pilotos se reúnem meses antes da saída para planejar o rally, onde serão responsáveis não só por divulgar ao mundo a paixão pela Ferrari, mas também o trabalho em equipe, necessário para que consigam superar todos os desafios que encontrarão pelo caminho.

Roberto Busel, presidente do Ferrari Clube do Chile, começou esta tradição com um rally em 2015. O sucesso do encontro, fez com que o número de pilotos e rotas aumentasse, até que o evento passou a ser anual.

A última edição aconteceu em novembro, com início em Punta Arenas, sul do Chile, em um evento que reuniu autoridades locais e exposição de automóveis participantes do rally, incluindo a Ferrari F12, FF, 328 GTS, 360, entre outros.

De lá, partiram até Puerto Natales e Las Torres del Paine, para então cruzar a Argentina. Lá, continuaram o trajeto por cenários incríveis com paradas em Santa Cruz e Glaciar Perito Moreno.

O rally, que combina o amor pela marca icônica e pela América Latina, se consolidou em sua 4ª edição, enquanto os organizadores se preparam para um desafio ainda maior e convocam os pilotos de Ferrari no Brasil, Argentina e Paraguai, que, junto com os membros do Ferrari Club Chile, participarão desta aventura épica.