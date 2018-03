“O Mustang tem encontrado uma grande aceitação entre os consumidores brasileiros, mostrando a força da sua marca”, diz Fernando Pfeiffer, gerente de Produto da Ford - Foto: Ford Mustang 2018

O Ford Mustang fechou mais um mês na liderança do segmento de carros esportivos e esportivos premium em fevereiro. Desde a abertura do programa de pré-venda, em meados de dezembro, o modelo agora passa de 200 unidades comercializadas, o equivalente a cerca do dobro da somatória de todos os concorrentes da categoria no mesmo período. Nesse grupo estão incluídos modelos como Camaro, Mercedez-Benz AMG e SLC, BMW M6, Audi TT e Porsche 911.

A pré-venda do Mustang continua até o final de março, com um sistema de atendimento exclusivo feito por meio do site www.mustangford.com.br e nos distribuidores da marca. Oferecido na versão GT Premium, topo de linha, o esportivo tem preço de lançamento de R$299.900 e a reserva é feita com o pagamento de 10% desse valor. As primeiras unidades começam a ser entregues aos proprietários no Brasil no final deste mês.

Esse resultado é comemorado pela marca, que criou um processo diferenciado para a comercialização do modelo e também reservou um presente especial para os compradores do primeiro lote: um capacete de edição limitada assinado pelo piloto Dan Gurney, lenda do automobilismo.

“O Mustang tem encontrado uma grande aceitação entre os consumidores brasileiros, mostrando a força da sua marca”, diz Fernando Pfeiffer, gerente de Produto da Ford. “Mais que isso, os fãs vão se surpreender com o desempenho e conteúdo de inovação que ele traz na nova geração.”

Entre as novidades, estão o painel configurável de 12 polegadas totalmente digital, o sistema eletrônico de preaquecimento dos pneus traseiros (Line Lock) e a central multimídia SYNC 3. Ele também vem com faróis e lanternas de LED, acesso inteligente por sensor, botão de partida e tecnologias avançadas de assistência ao motorista. As rodas de 19 polegadas e o aerofólio traseiro destacam a sua esportividade.

O desempenho do Mustang GT é um capítulo à parte, com o poderoso motor V8 5.0 de 466 cv e transmissão automática de 10 velocidades com opção de trocas no volante. “O Mustang é um ícone de esportividade e liberdade, que desperta entusiasmo e emoção em todas as partes do mundo. O Brasil agora estará oficialmente integrado a esse grupo”, completa Pfeiffer.