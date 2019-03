Novos modelos Mercedes-AMG C 63 chegam ao Brasil em três versões

Motor biturbo 4,0 litros montado individualmente por um engenheiro da Mercedes-AMG - Foto: Divulgação

A nova linha de automóveis Mercedes-AMG C 63, modelo AMG mais vendido da marca, chega ao Brasil. O Mercedes-AMG C 63 S, apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018, e as versões Mercedes-AMG C 63 e Mercedes-AMG C 63 S Coupé estão disponíveis em todos os concessionários do País.

Para os apreciadores de automóveis de alto desempenho e qualidade, a sigla AMG desperta uma atração especial. Os modelos com essa designação figuram como os maiores destaques em cada classe de veículos da Mercedes-Benz, diferenciando-se pelo estilo exclusivo e performance nas pistas e estradas.

Potentes motores V8, empolgante dinamismo de condução e equipamento diferenciado inspirado pelo automobilismo transformaram os modelos mais completos da Classe C da Mercedes-AMG em best-sellers. O C 63 traduz o espírito da marca de veículos esportivos de alta performance e oferece agora, na forma do sedan e do coupé, uma dinâmica ainda melhor e um interior mais moderno, com amplas opções de individualização.

A transmissão AMG SPEEDSHIFT MCT 9G com embreagem de arranque em banho de óleo garante uma resposta ainda mais ágil nas trocas de marchas. O motor V8 biturbo 4,0 litros é oferecido em duas opções de potência, com 476 cv ou 510 cv e disponibiliza um desempenho no mesmo nível de um automóvel esportivo, atingindo a velocidade máxima de 290 km/h (limitada eletronicamente) com o C 63 S. A dirigibilidade é garantida também pelos programas de condução redefinidos, que permitem maior diferenciação no desempenho do motor de oito cilindros na estrada.

Visualmente, a aparência do novo C 63 tem um apelo ainda mais emocional: o acabamento do radiador exclusivo da AMG ressalta a identidade da marca, reforçando, ao mesmo tempo, a aparência muscular do veículo. O interior foi beneficiado com um cockpit totalmente digital com inconfundíveis mostradores AMG e pela nova geração de volantes AMG.

O dinamismo de condução é baseado, entre outros pontos, na cuidadosamente recalibrada suspensão de aço AMG RIDE CONTROL com ajuste adaptativo de amortecimento.

O modelo possui sistema de som surround Burmester e conta com sete airbags, considerando airbags dianteiros e laterais para condutor e passageiro dianteiro, além de windowbags para condutor, passageiro dianteiro e passageiros do banco traseiro.

Ênfase ainda maior na identidade da marca: o design exterior

O exterior dos novos C 63 ressalta a identidade da marca dos modelos de performance com o acabamento AMG exclusivo do radiador com barras verticais em cromo de alto brilho. Com uma barbatana transversal redesenhada nas tomadas de ar externas, o envelope dianteiro com desenho de asa em A dá uma ênfase ainda mais forte à largura do veículo.

A vista lateral revela itens cativantes, como as saias esportivas laterais e as rodas AMG de liga leve aerodinamicamente otimizadas. Seus aros exteriores especificamente projetados e a geometria dos raios foram otimizados no túnel de vento para melhorar o fluxo de ar ao redor das rodas e, assim, incrementar a eficiência aerodinâmica. O modelo foi desenvolvido para obter uma combinação ideal de aerodinâmica, peso e resfriamento dos freios para alcançar o máximo de desempenho e ótima eficiência. Os veículos são equipados com rodas de liga leve de 19 polegadas com raios cruzados.

Visual renovado

O visual traseiro, com as duas ponteiras de escapamento duplas remodeladas em cromo de alto brilho, também tem um aspecto musculoso reforçado pelo novo difusor, mais aparente. As versões S contam com uma placa difusora. A cortina de ar lateral no difusor traseiro contribui para melhorar o fluxo de ar na traseira, da mesma forma da borda defletora na tampa do porta-malas, que é pintada na cor do veículo.

Novos detalhes de acabamento e equipamento: o design interior

O interior reforça o calibre dinâmico do novo C 63 em muitos detalhes. A especificação de série inclui o clássico equipamento esportivo com bancos em couro, combinada com o acabamento do painel em fibra de carbono AMG.

As opções de série para os bancos da C 63 S são couro napa preto, preto com detalhes em cinza, vermelho com preto e branco com preto.

Display e sistema operacional inovadores

Seja com o touchpad (superfície de toque) e teclas do Touch Control no volante ou por meio de comando de voz, o sistema operacional do C 63 é tão versátil quanto flexível. Todas as opções visam permitir que as ações de controle possam ser realizadas com facilidade, de forma rápida e apropriada para todas as situações.

A flexibilidade também é uma das características do mostrador do conjunto de instrumentos totalmente digital, em frente ao motorista, com uma tela com diagonal de 31,2 cm (12,3 polegadas), que dá vida às funções do veículo diretamente com três estilos de mostradores: "Classic", "Sporty" e o exclusivo AMG "Supersport".

Informações AMG adicionais

Por meio de um menu exclusivo da AMG, o motorista pode consultar uma variedade de informações adicionais para tornar a experiência de condução ainda mais esportiva:

· Warm-up: temperatura do óleo do motor e da transmissão e pressão de alimentação mostrada no display Boost

· Setup: situação momentânea de sistemas como tração, suspensão, AMG Dynamics, escapamento, ESP® e transmissão

· Força G: mostrador instantâneo das forças G num sistema de coordenadas e capacidade para armazenar os valores máximos

· Dados do Motor: torque e potência registrados num gráfico de barra, além de pressão de alimentação no display Boost

· Além disso, há um mostrador digital com a velocidade e a marcha utilizada no momento. O modo de transmissão manual é identificado por um "M" amarelo e uma identificação para trocar por marcha superior quando a rotação do motor se aproximar do máximo - um toque inspirado pelo mundo da Fórmula 1.

A visualização na tela de mídia central permite também que outras funções do veículo sejam experimentadas de forma ainda melhor, entre outras razões pela apresentação com gráficos animados dos sistemas de assistência à condução, do veículo e de comunicação. Uma tela de mídia medindo 26 cm (10,25 polegadas), com 1920 x 720 pixels de resolução é um item de série.

Nova geração do volante AMG

Desenho extremamente esportivo, um aro com forte contorno e operação intuitiva são as qualidades principais do novo volante AMG Performance em couro napa e microfibra DINAMICA. Ele tem a parte inferior plana e é perfurado na área de contato. As palhetas de aço galvanizado permitem um estilo de pilotagem ainda mais esportivo, com trocas de marchas manuais.

As teclas Touch Control no volante são um novo recurso. Elas podem ser usadas para controlar as funções do conjunto de instrumentos (à esquerda) e do sistema multimídia (à direita) por meio de movimentos de varredura horizontais ou verticais feitos com os dedos. O sistema Active Distance Assist DISTRONIC e o controle de velocidade de cruzeiro podem ser ajustados nos painéis de controle à esquerda. Os painéis de controle da direita são usados para ativar o controle por voz e o telefone, além de regular o volume do som, seleção de músicas e outras funções do sistema multimídia.

Transmissão AMG SPEEDSHIFT MCT 9G com tempos de troca mais curtos

O C 63 utiliza agora a transmissão AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, que os desenvolvedores da Mercedes-AMG ajustaram especificamente para uma dinâmica experiência de direção. Uma embreagem de partida molhada (em banho de óleo) substitui o conversor de torque, que economiza peso e otimiza o tempo de resposta a aceleração.

A função de redução múltipla permite elevações de velocidade ainda mais rápidas, enquanto a função de dupla embreagem nos modos de transmissão "Sport" e "Sport Plus" contribui para uma experiência de pilotagem ainda mais emocionante. Ajustes precisos na ignição também proporcionam mudanças de marchas mais rápidas em outros modos. Em todas as versões, o C 63 arranca sempre em primeira marcha, para garantir uma experiência dinâmica de condução.

O modo "Manual" pode ser selecionado utilizando uma tecla separada no console central. As mudanças de marchas são baseadas no modo de transmissão selecionado e o motorista pode então trocar de marchas usando as aletas posicionadas no volante. Além disso, a transmissão permanece na marcha selecionada e não a troca para cima quando a rotação do motor atinge o limite.

Maior diversidade na experiência de condução: AMG DYNAMICS

Dependendo do motor, até seis programas de condução estão disponíveis: "Slippery", "Comfort", "Sport", "Sport+", "RACE" e "Individual". (O modo RACE é exclusivo para C 63 S). Esses níveis são selecionáveis por meio do controle de troca de marchas do console central com o novo programa de condução AMG DYNAMICS, que pode ajustar as características de dirigibilidade do C 63 às diferentes necessidades e condições de pilotagem de modo muito mais diferenciado.

Independente dos programas de condução, o motorista pode, como antes, usar as teclas do display no console central para selecionar o modo de transmissão manual, seu nível de suspensão favorito e também o som do escapamento, por exemplo.

Ajuste adaptativo de amortecimento: suspensão AMG RIDE CONTROL

Com seu sistema de ajuste eletronicamente controlado, a suspensão de aço AMG RIDE CONTROL do C 63 proporciona tanto dinamismo esportivo como conforto em longas viagens típico da marca. A suspensão conta com quatro braços no eixo dianteiro e uma suspensão multi-link independente no eixo traseiro. A cinemática e a elastocinemática exclusivas da AMG, com componentes redesenvolvidos, resultam numa alta estabilidade nas curvas em velocidade. A conexão axial do freio no eixo dianteiro contribui para a ágil e precisa dirigibilidade.

O ajuste adaptativo dos amortecedores vem de série. Esse sistema totalmente automático e controlado eletronicamente ajusta o amortecimento de cada roda às necessidades do momento. Isso aumenta a segurança da condução e o conforto de rodagem. O amortecimento é ajustado individualmente para cada roda e depende do estilo de condução, superfície da estrada e do ajuste de suspensão selecionado. O ponto de operação ideal pode ser escolhido a qualquer momento com base numa ampla variedade de informações relacionadas à aceleração, altura do veículo e velocidade, por exemplo.

Por meio de um comando no console central, o motorista pode escolher entre três diferentes conjuntos de características de amortecimento: "Comfort", "Sport" e "Sport+", influenciando dessa maneira a experiência de condução, que pode ser desde muito confortável até mais rígida e esportiva.

Bloqueio de diferencial eletrônico: tração excelente, inclusive nas pistas

Para melhor tração e dinamismo de condução, o C 63 e o C 63 S são equipados com um bloqueio de diferencial eletrônico. Ele reduz o escorregamento da roda interna nas curvas, sem recorrer a intervenções do sistema de freios. Isso permite ao motorista acelerar mais cedo nas saídas de curvas. O veículo permanece mais estável nas frenagens em alta velocidade e possui melhor tração ao acelerar rapidamente nas arrancadas. O maior benefício do bloqueio de diferencial eletrônico é o controle ainda mais rápido e sensível, que eleva ainda mais o limite do automóvel, tornando mais fácil a condução no limite do veículo.

Respostas diretas e alta sensibilidade: direção esportiva AMG sensível à velocidade

A direção assistida eletromecânica tem redução variável e impressiona por sua sensibilidade precisa. A servoassistência da direção é reduzida em altas velocidades e aumenta consideravelmente em velocidade baixa. Isso significa que, comparativamente, pouca força seja necessária em velocidade baixa para virar o volante e que o melhor controle possível do veículo seja mantido ao andar rápido. Com a direção nos modos "Comfort" e "Sport", ela é conectada automaticamente ao programa de condução selecionado no momento.

Única oferta no segmento com motor V8 biturbo

O motor V8 4,0 litros biturbo, presente nos modelos Mercedes-AMG C 63 S, Mercedes-AMG C 63 e Mercedes-AMG C 63 S Coupé, desenvolve 476 cv ou 510 cv, com torque máximo de 650 ou 700 Nm. O C 63 S acelera de 0 a 100 km/h em 4,0 segundos e o C 63 em 4,1 segundos, com velocidade máxima de 290 km/h (limitada eletronicamente).

V8 biturbo tem forte ligação com o motor do Mercedes-AMG GT

O motor de 4,0 litros biturbo com oito cilindros já é usado em diversos veículos AMG Performance, como no Mercedes-AMG GT. Uma característica especial: os dois turbocompressores não são posicionados no lado externo das bancadas de cilindros, mas no interior do "V" formado por elas. As principais vantagens dessa configuração são a construção compacta do motor e as ótimas respostas.

O sistema de injeção direta de gasolina com aspersão controlada garante uma combustão limpa e eficiente, com alta eficiência termodinâmica. Injetores de ação rápida permitem que múltiplas injeções de combustível sejam feitas no motor a cada ciclo conforme a demanda e com a mais alta precisão.

O eficiente sistema de resfriamento garante o desempenho do motor mesmo sob utilizações extremas, como nos dias de ação em pistas de corrida. O mesmo ocorre aos cabeçotes de cilindros com fluxo otimizado, que são feitos de uma liga especial resistente ao calor. O ajuste contínuo dos eixos de comando de admissão e descarga aumenta a potência e a eficiência. Ele leva a uma excelente resposta ao acelerador e otimiza o ciclo de alimentação para cada nível de operação. Uma bomba de óleo com controle variável também contribui para o baixo consumo de combustível.

Na fábrica de motores de Affalterbach, cada motor é montado por um só mecânico, segundo o princípio "um homem - um motor".

Tecnologia de escapamento com flap para variação do som do motor

O típico som do motor V8 é outro elemento chave na experiência de condução AMG. O C 63 vem de série com um sistema de escapamento AMG com flap variável. Ele é controlado de forma contínua por meio de mapeamento, dependendo do programa de condução, a potência exigida e a rotação do motor. O som do motor varia entre uma tonalidade e volume discretos, próprios para viagens mais longas, e um apelo mais robusto e emocional. O sistema de escapamento Performance tem três flaps selecionáveis: isso dá ao motorista uma amplitude de som ainda maior. Os sistemas de escapamento são projetados para que atender todo o tempo aos limites legais de ruído, independentemente da posição do flap.

C 63 S com coxins dinâmicos do motor de série

O C 63 S vem com coxins dinâmicos para o motor. Eles resolvem o conflito entre os requisitos de conforto e desempenho dinâmico, reduzindo as vibrações da unidade motor-transmissão. Os coxins dinâmicos se adaptam constantemente e modificam sua rigidez de acordo com as condições de rodagem e estilo de condução. Coxins mais macios aumentam o conforto, isolando de forma mais eficiente o ruído e a vibração.

Por outro lado, a dirigibilidade e a agilidade são beneficiadas, de forma geral, por uma montagem mais rígida. O motorista se sente mais ligado ao veículo quando guia mais rápido, pois tem melhor sensibilidade e a resposta da direção é mais direta. No geral, o condutor ganha com o melhor controle do automóvel, uma vez que os movimentos de massas minimizados nos principais conjuntos exigem menos ação corretiva ao fazer curvas.

Dados técnicos: