Novos BMW Série 3 e BMW X5 chegam à rede de concessionárias do país

Maior, mais sofisticada e inovadora, a quarta geração do Sports Activity Vehicle (SAV) X5 chega em quatro versões e preços a partir de R$ 449.950,00. - Foto: Divulgação

Os novos BMW Série 3 e BMW X5 serão apresentados nesta quinta-feira (28/3), em evento nacional de lançamento na rede de concessionárias autorizadas da BMW no Brasil.

O novo BMW Série 3 será disponibilizado na versão topo de linha 330i M Sport (R$ 269.950,00) e, a partir de junho, na versão 330i Sport (R$ 219.950,00), ambas importadas de Munique, na Alemanha. No segundo semestre, o modelo passa a ser produzido na fábrica do BMW Group em Araquari (SC).

Veículo mais vendido globalmente na história do BMW Group, o Série 3 chega à sétima geração com visual renovado, maior em suas dimensões e com sistemas inéditos de conectividade e assistência à condução, levando a combinação entre tecnologia, esportividade e prazer em dirigir a um patamar jamais visto.

Entre elas estão o Assistente Pessoal Inteligente (Intelligent Personal Assistant), Faróis a Laser — até dez vezes mais potentes do que fontes de luz convencional —, Parking Assistant Plus e o sistema Driving Assistant Professional, que inclui Remote 3D View e o Reversing Assistant, o qual refaz em marcha a ré os últimos 50 metros percorridos pelo veículo.

O novo BMW X5, por sua vez, será oferecido em quatro versões — X5 xDrive30d (R$ 449.950,00); X5 xDrive30d M Sport (R$ 479.950,00); X5 xDrive30d M Sport xOffroad (R$ 499.950,00) e X5 M50d (R$ 539.950,00) — importadas da fábrica do BMW Group em Spartanburg, nos Estados Unidos.

Com visual renovado, sistemas de assistência à condução semiautônoma e um espaço interno formidável, a quarta geração do fundador do segmento Sports Activity Vehicle (SAV), um dos que mais cresceram nos últimos anos, está maior, mais sofisticada e inovadora em relação ao predecessor.

Internamente, a cabine exala elegância, ergonomia e modernidade, com duas grandes telas de 12,3 polegadas, que integram o conceito de BMW Live Cockpit, e sistemas como o BMW Gesture Control, que permite a motorista e passageiro dianteiro controlarem as funções do veículo com gestos.

Os modelos estarão disponíveis para test-drive nas concessionárias e nos eventos da marca como o BMW Ultimate Experience, dedicado a clientes e entusiastas da BMW, que podem avaliar os veículos de seu interesse em circuitos fechados, com toda a segurança e supervisão de profissionais especializados da BMW. Além disso, o novo BMW Série 3 também está sendo exposto no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, neste mês de abril.

"Estamos muito orgulhosos em lançar simultaneamente dois modelos icônicos da marca: o BMW Série 3, veículo mais vendido da BMW e referência global entre os sedãs esportivos; e o BMW X5, pioneiro dos utilitários esportivos premium, um dos segmentos que mais cresceram nos últimos anos. Ambos tiveram uma excelente pré-venda e agora é a vez dos clientes se surpreenderem com todo o luxo, dinamismo e tecnologia embarcada desses veículos", celebra Roberto Carvalho, Diretor Comercial da BMW do Brasil.