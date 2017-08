Novo XC60 da Volvo chega em setembro para se tornar a nova referência no segmento esportivo

Oito anos depois de sua primeira aparição e mais de 1 milhão de clientes conquistados ao redor do mundo, a Volvo Cars apresenta no mercado brasileiro o Novo XC60, utilitário esportivo de luxo que chega às 29 concessionárias da rede em setembro em três versões de acabamento: Momentum, Inscription e R-Design.

Veículo mais vendido da marca também no Brasil, com 18 mil unidades comercializadas, o Novo XC60 é o passo seguinte no plano de transformação da fabricante sueca, iniciado em 2015 com o XC90. Pela grande ambição depositada no modelo, a Volvo desenvolveu a segunda geração do SUV sobre a inovadora plataforma modular SPA (Scalable Product Architecture), a mesma dos carros da série 90 (XC90, S90 e V90). Sua versatilidade permitiu reunir em um só automóvel design refinado, interior sofisticado, recursos ainda mais avançados de segurança e dirigibilidade que colocam o Novo XC60 em um outro patamar de seu segmento.

Novo XC60 reforça a identidade visual da marca

O Novo XC60 é a expressão pura do design escandinavo ao combinar robustez com visual elegante e refinado. O exterior combina um capô longo, para-lamas alargados e vincos de linhas ascendentes que confirmam a presença imponente do modelo. A forte personalidade da dianteira é expressada pelo mais avançado sistema de iluminação entre seus concorrentes. O Volvo FULL LED System incorpora quatro funções aos faróis do veículo:

Automatic Bending Lights (ABL): faróis auto-direcionais que acompanham o giro do volante para melhorar a iluminação nas curvas. A inclinação do facho do farol pode chegar a até 30º;

Active High Beam (AHB): os faróis possuem um sistema automático que adapta a luz alta para evitar o ofuscamento dos carros que vêm em sentido contrário ou que estejam à frente no mesmo sentido;

Nivelamento automático: o facho do farol mantém automaticamente a posição adequada, de acordo com o número de ocupantes e o carregamento do veículo;

Daytime Running Lights (DRL) e acendimento automático: desenhadas no formato “T” – Martelo de Thor – a luz de posição diurna contribui para a visualização do veículo, mesmo em dias muito claros. Um sensor de iluminação e detecção de túnel ativa automaticamente o farol baixo em caso de situações de baixa iluminação.

O sistema LED também está presente conjunto de iluminação dos faróis de neblina.

Na traseira, a lanterna característica que identifica o modelo se conecta com a geração anterior. Agora com feixes de LED, o conjunto ótico elevado apresenta um desenho ainda mais marcante que se prolonga na tampa do porta-malas.

Interior sofisticado e ligado aos novos tempos

O interior do Novo XC60 utiliza materiais naturais e luxuosos por toda a cabine. Madeira, metais genuínos e detalhes esculpidos estão em harmonia com o design escandinavo.

Além de desfrutar de um interior requintado, os passageiros contam com mais espaço proporcionado pela maior distância entre os eixos, ampliada em 9 centímetros quando comparado à geração anterior do modelo.

Outro destaque é o sistema de entretenimento e conectividade Sensus Connect, acessível pela tela antirreflexo sensível ao toque de 9 polegadas de LCD no painel central, que reúne praticamente todos os comandos do veículo em um único lugar. O display recebeu atualização gráfica aprimorada, tornando o uso para o motorista ainda mais natural e intuitivo. Navegação, conectividade e entretenimento estão a pouquíssimos toques, ou comando de voz, de distância. Como nos modelos da série 90, a integração do smartphone também está disponível com os aplicativos Apple CarPlay e Android Auto.

Além disso, o sistema Sensus integra o Volvo On Call atualizado, um serviço de segurança, proteção e conveniência que oferece assistência 24h, auxílio de emergência e localização, em caso de roubo ou furto. Extremamente útil, permite ao condutor, por meio de seu aplicativo no smartphone, controlar o nível de combustível, trancar e abrir as portas, climatizar a cabine à distância, dar partida remota e enviar destinos para o sistema de navegação, por exemplo.

Nas versões Inscription e R-Design, o Novo XC60 apresenta painel de instrumentos digital personalizável de 12,3".

Nova referência em dirigibilidade

O Novo XC60 foi projetado para proporcionar ao consumidor a experiência mais prazerosa de direção a bordo de um SUV médio de luxo.

Para isso, o utilitário esportivo chega equipado com tração integral AWD (All Wheel Drive), sempre amparado por um controle dinâmico de estabilidade e tração.

O controle absoluto do veículo se dá também por meio de diferentes modos de condução. São cinco no total, que alteram rotação para mudança de marcha, resposta do acelerador, suspensão e peso da direção:

Eco: privilegia economia de combustível;

Confort: prioriza suavidade nas reações do veículo;

Off-road: para transitar em estradas de terra;

Dynamic: para uma condução mais esportiva;

Individual: customiza a configuração.

O modelo dispõe de transmissão automática de 8 velocidades acoplada ao renovado motor T5 Drive-E, de 2 litros, 4 cilindros em linha, com turbocompressor e injeção direta de gasolina que produz 254 hp de potência máxima e 350 N.m de torque entre 1.500 e 4.800 rpm. Trata-se de um propulsor reconhecido por sua eficiência e baixo nível de emissão de poluentes.

Novas tecnologias de conforto e segurança

O novo XC60 é um dos carros mais seguros já fabricados pela indústria automotiva. Repleto de novas tecnologias, o modelo chega ao Brasil equipado com o inovador City Safety, que foi atualizado no veículo e inclui um assistente de direção, que entra em ação quando a frenagem automática sozinha não seria suficiente para evitar uma colisão em potencial. Nessas circunstâncias, o carro oferece assistência à manobra para evitar o obstáculo à frente. O sistema City Safety opera para evitar colisão contra veículos, ciclistas, pedestres e até animais de grande porte, atuando tanto de dia quanto durante a noite.

Outros dois novos recursos inovadores avançam para a segurança exemplar do novo veículo. Ambos estão presentes nas versões Inscription e R-Design:

Mitigação de Pista Oposta (Oncoming Lane Mitigation), que ajuda os motoristas a evitar colisões com veículos que se aproximem vindos da pista contrária. Esse recurso funciona ao avisar o motorista distraído que invade a faixa oposta, oferecendo suporte automático à direção e conduzindo o veículo de volta à sua própria pista, fora do caminho de qualquer outro automóvel que esteja vindo. O sistema é ativado entre 60 e 140 km/h;

Sistema de Informação de Ponto Cego (Blind Spot Information System), que avisa ao motorista sobre a presença de veículos no seu ponto cego. O recurso inclui a função de assistência ao volante, que ajuda a evitar choques em potencial com veículos escondidos num ponto cego ao conduzir o carro de volta à sua própria pista e fora do perigo.

O SUV de segunda geração também disponibiliza como itens de série sistema de alerta de mudança de faixa, sistema de proteção em saída de estrada, sistemas de proteção contra impactos laterais e lesões na coluna cervical, alerta de colisão frontal e sistema de monitoramento de pressão dos pneus. As versões Inscription e R-Design acrescentam ainda à extensa lista de equipamentos alerta de colisão traseira, sistema de alerta de ponto cego (BLIS) com Cross Traffic Alert e controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com assistente de direção semiautônoma (Pilot Assist) de até 130 km/h.

O Novo XC60 incorporou benefícios da tecnologia de segurança introduzida nos carros da série 90 como uma abordagem estratégica de desenvolver sistemas de segurança automotivos baseados na segurança na vida real. A visão da marca é de que ninguém morra ou sofra lesões graves num veículo novo da Volvo até 2020.

Em sua estrutura, o Novo XC60 é projetado para proteger ao máximo os passageiros de todas as colisões e acidentes, incluindo batida lateral e capotamento, além de dissipar por completo a energia nas zonas de impacto dianteira e traseira. Para adicionar força e reduzir peso e consumo de combustível, foi utilizado uma grande quantidade de aço boro, de alta resistência e um dos aços mais fortes disponíveis no mercado.

Além de todos esses recursos, o SUV oferece e abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas ao passar o pé debaixo do para-choque (função Hands-Free nas versões Inscription e R-Design) e um equipamento inédito no segmento: nova palheta do limpador do para-brisa com jatos integrados que fornecem exatamente a quantidade de líquido no local necessário, para que a limpeza seja mais eficiente.

Esse avançado sistema permite que o líquido de lavagem seja distribuído uniformemente ao longo de toda a palheta, em vez de ser pulverizado no para-brisa. A vantagem sobre os equipamentos tradicionais é grande. A uma velocidade de 90 km/h, dois ou três segundos de pulverização no para-brisa significam de 50 a 75 metros de distúrbio visual. O novo tipo de construção elimina essa condição, proporcionando uma visão da via sem qualquer obstrução, e a totalidade da superfície é limpa pelas palhetas de modo uniforme e consistente, independente da velocidade do carro.

O sistema de limpeza do para-brisa do Novo XC60 também evita outras situações indesejadas, como grande quantidade de líquido desperdiçado, líquido que pode atingir passageiros com janelas abertas ou mesmo no veículo que se encontra atrás dele.

Desde junho, o Novo XC60 entrou em pré-venda no Brasil com preços especiais por R$ 239.950 na versão Momentum, R$ 256.950 na Inscription e R$ 266.950 na R-Design. A partir de setembro, com o lançamento do modelo no mercado nacional, esses valores passarão para R$239.950, R$259.950 e R$269.950, respectivamente.

