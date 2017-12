Novo Toyota Camry chega ao País

TOYOTA CAMRY 2018 - Divulgação/Toyota

Discretamente, a Toyota revelou em seu site todos os detalhes da nova geração do Camry que começa a ser vendida no Brasil. Como no modelo anterior, apenas a versão de topo XLE vem ao País. Ela é equipada com motor V6 de 3,5 litros e 310 cv. O sedã será vendido por encomenda a R$ 189.990 e as entregas ocorrerão 120 dias após o pedido.

Sem opcionais, o modelo é recheado de itens de série. Há bancos com ajustes elétricos (inclusive o traseiro, que pode ser reclinado eletricamente), ar-condicionado automático de três zonas e até cortinas para os vidros de trás. A que cobre a espia traseira é levantada eletricamente, enquanto a das portas têm acionamento manual. As unidades destinadas ao mercado brasileiro (importadas do Japão), no entanto, não trazem a suíte de equipamentos Toyota Safety Sense. Ela incluiria itens como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática com detecção de pedestres e monitor de pontos cegos.

A oitava geração do Camry tem visual ligeiramente mais esportivo que o anterior. A coluna traseira tem caimento mais suave e a frente é dominada pelo parachoque com grandes entradas de ar na parte de baixo. O desenho da peça é exclusivo da versão XLE e, em outros mercados, muda de acordo com a variante escolhida. A plataforma agora é a TNGA, modular, também usada no híbrido Prius.

Com 310 cv e e 37,7 mkgf, o novo Camry é mais forte que o antecessor. O modelo antigo vinha com 277 cv e 35,5 mkgf extraídos do mesmo V6. A transmissão é automática de oito marchas.