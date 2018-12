Novo Q5 é blindado de fábrica

Modelo tem 500 kg a mais do que as versões atuais do utilitário para resistir a disparos de armas de fogo de calibre até .44 - Divulgação

OQ5 Security é o SUV da Audi que chega ao Brasil com blindagem “de fábrica”. A novidade já está nas concessionárias da marca e é baseada na versão Ambiente, intermediária na linha. O motor é 2.0 de 252 cv de potência, o câmbio é automático de sete marchas, a tração é 4x4 e o preço sugerido é de R$ 370.990.

A proteção é nível IIIA, a mais alta disponível no Brasil para uso civil. O País utiliza a norma ABNT NBR 15000.

Essa blindagem suporta disparos de armas como Magnum 357, 9mm (pistolas e submetralhadoras), espingardas calibre 12 e Magnum .44.

No visual, o Audi Q5 Security é idêntico às demais versões do SUV feito no México. Mas recebeu ajustes para suportar os 500 kg a mais e a elevação do centro de gravidade.

Os freios são do esportivo SQ5 e têm maior poder de frenagem (os discos da frente têm 350 mm de diâmetro). O controle eletrônico de estabilidade foi recalibrado, o teto recebeu chapas de aço e a tampa traseira, pistões reforçados.

Portas, tampa do porta-malas (com capacidade de 550 litros), laterais e parede corta-fogo do compartimento do motor também foram reforçadas com peças feitas de aço de alta resistência. As janelas receberam vidros à prova de balas de 21 mm de espessura.

De acordo com informações da Audi, o SQ5 Security foi, inclusive, submetido a crash tests. O modelo mantém todas as garantias de fábrica.