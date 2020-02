Novo Q3 2020 chega às concessionárias Audi Center em Campo Grande e Cuiabá

O diretor das duas concessionárias Audi Center, Cristiano Gionco - Foto: Divulgação

O SUV compacto Q3 2020, um campeão de vendas da Audi no Brasil, evoluiu bastante em sua 2ª geração e já está à venda em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mais precisamente, nas capitais de Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT). Neste sábado (15), as concessionárias Audi Center Campo Grande e Audi Center Cuiabá promoveram o "Dia Q" para apresentar o novo modelo e iniciar a comercialização desse veículo, que prima pelo design, sofisticação e tecnologia.

O Q3 é o principal produto da Audi, podendo ser classificado como o carro-chefe da marca no quesito volume

Segundo o diretor das duas concessionárias Audi Center, Cristiano Gionco, o Q3, modelo 2020, é, literalmente, um novo produto. "Trata-se de um projeto novo, pois ficou bem maior, tendo novos faróis e construído com uma nova tecnologia. Por dentro, o espaço ficou mais amplo e as comodidades disponibilizadas para o motorista chamam a atenção", garantiu, completando que o novo Q3 emprestou muito do Q8, que o modelo mais luxuoso da Audi.

Ele acrescenta que, historicamente, o Q3 é o principal produto da Audi, podendo ser classificado como o carro-chefe da marca no quesito volume. "Estamos muito animados e esperamos que Q3 2020 repita o mesmo sucesso da versão 2019, quando foi o SUV compacto mais vendido pela Audi no território brasileiro. A expectativa é que gente supere as boas vendas do ano passado, pois essa SUV vai agradar o velho público e atrair um novo comprador também", projetou, revelando que o preço, tanto em Campo Grande, quanto em Cuiabá, vai variar de R$ 179 mil a R$ 209 mil.

Para os interessados é bom correr, pois o estoque só conta com 15 unidades

Cristiano Gionco informa que o estoque de 15 unidades já está acabando, mas que os clientes podem ficar tranquilos pois estão chegando novos veículos nos próximos dias. "Os nossos clientes podem procurar as nossas duas concessionárias, tanto a da Capital, quanto a de Cuiabá. Não custa lembrar que o nosso pós-venda também continuar sendo um diferencial para os nossos clientes, que são bem recebidos nas duas", ressaltou.

Evolução

Importado da Hungria, com o conhecido 1.4 turbo e o câmbio de dupla embreagem com 6 marchas, o Audi Q3 está sobre a plataforma MQB do Grupo Volkswagen. Se antes o SUV era considerado pequeno, agora ele cresceu consideravelmente, ficando 9,7 cm maior em comprimento e 7,8 cm no entre-eixos, o que significa principalmente mais espaço no banco traseiro e no porta-malas, que agora leva desde 530 litros a 675 litros graças ao uso dos trilhos para movimentar o banco traseiro – com o encosto rebatido a capacidade sobe para 1.525 litros.

Apesar da mudança de plataforma, o motor é um velho conhecido: o 1.4 turbo de 150 cv e 25,5 kgfm entra no SUV produzido na Hungria como a única opção por enquanto. Mesmo não sendo novidade, é um motor ainda moderno, com turbo, injeção direta de gasolina (não é flex como no Q3 anterior nacional) e duplo comando variável. Até o câmbio é o mesmo, o S-Tronic com dupla embreagem banhado a óleo de 6 marchas.

No design, impossível não ver toques de Q8 tanto por dentro quanto por fora. Isso é bom, já que o Q3 é o primeiro depois do SUV coupé a trazer a nova interface MMI, com um software mais intuitivo, completo e com espelhamento de smartphones via Apple CarPlay, além de ter tela sensível ao toque, uma grande evolução quando comparado com a primeira geração. Não há nada que lembre o antigo Q3 na parte de dentro.

Na cidade, o Q3 responde como esperado para um motor 1.4 turbo. Os 25,5 kgfm desde 1.500 rpm colocam os 1.580 kg (cerca de 180 kg a mais que a geração anterior) em movimento com facilidade, mas é perceptível que o câmbio S Tronic ficou mais conservador nesta geração. Seja nas saídas ou nas trocas, ele é mais suave e fica mais próximo de um automático convencional. Mesmo com as rodas de 19" da versão Black, o Q3 é confortável e não bate seco nos buracos, resultado de um bom trabalho de tropicalização.

A direção elétrica segue com uma comunicação afiada, e há pouca rolagem de carroceria e total controle mesmo em uma serra bem estreita com neblina e muita chuva

Na estrada, o SUV se comporta conforme o temperamento do motorista. Com seletor de modo de condução, varia do Comfort ao Sport, passando pelo Off-Road, Auto e Individual. Se você quer conforto, ele viaja na velocidade da via mesmo com três adultos a bordo. Porém, se quer mais que isso, espere o Q3 com motor 2.0. O 1.4 até alcança velocidades mais altas, mas o fôlego limitado pede mais atenção nas retomadas e nem adianta esticar muito as marchas. Faça as trocas pouco acima de 5.000 rpm para não perder tempo - ao menos há borboletas no volante.

Ainda assim, a dirigibilidade do novo Q3 impressiona. A direção elétrica segue com uma comunicação afiada, e há pouca rolagem de carroceria e total controle mesmo em uma serra bem estreita com neblina e muita chuva, como pegamos na região de Campos do Jordão. Ele parece pedir um motor mais potente para mostrar do que é capaz, com suspensão e freios de sobra para este motor 1.4 turbo.

O modo Off-road no seletor trabalha nas respostas do acelerador, câmbio e desliga o controle de tração e, mesmo sem pneus adequados, fez boa figura em uma estrada de terra batida molhada por horas de chuva. Basta cuidado para não rasgar os pneus de perfil baixo ou raspar o parachoque dianteiro em alguma valeta mais profunda.

Audi Center Campo Grande fica na Avenida Afonso Pena, 5.720

Versões e equipamentos do Audi Q3

Audi Q3 2020 Prestige

O Audi Q3 segue devendo tecnologias semi-autônomas, mas oferece aos consumidores na versão de entrada: cinco modos de condução; shift paddles; controle de cruzeiro adaptativo; câmera de ré; controle de descida em ladeira; assistente de partida em rampa; faróis de LED; porta-malas com abertura e fechamento elétrico com sistema hands-free; Keyless Go; retrovisores externos são elétricos e rebatíveis automaticamente.

Audi Q3 2020 Prestige Plus

A partir da configuração Prestige Plus, o novo Q3 conta ainda com ar-condicionado de duas zonas e o Audi Virtual Cockpit, quadro de instrumentos digital com uma tela de 10,25". No escuro, o pacote de iluminação ambiente estabelece pontos de luminosidade no console central e nas portas. Como opcional na versão Prestige Plus está o teto solar elétrico panorâmico Open Sky, que passa a ser de série na versão Black, topo de gama.

Audi Q3 2020 Black

Essa versão do Q3 2020 traz detalhes em preto em diversos pontos: na moldura da grade Singleframe, frisos das portas, capas dos retrovisores e longarinas do bagageiro. Assentos dianteiros e volante – aplanado e em couro – esportivos compõem o conjunto da Black e o acabamento de todos os bancos passa a ser de couro Alcântara. Como opcionais, os clientes que escolherem esta versão ainda podem agregar luzes interiores customizáveis em até 30 opções de cores e detalhes de acabamento em Alcântara. Nos itens de segurança e conforto, o Audi Q3 Black ganha de série a função parking assist – com esta tecnologia, o esterçamento é automático e o motorista só precisa acelerar, frear e mudar as marchas para entrar e sair de vagas de estacionamento.

Ficha técnica do novo Audi Q3 1.4 Black 2020:

Motor: dianteiro, transversal, quatro cilindros, 16 válvulas, 1.395 cm3, duplo comando de válvulas variável, injeção direta, turbo, gasolina

Potência: 150 cv 5.000 rpm

Torque: 25,5 kgfm de 1.500 a 3.500 rpm

Transmissão: câmbio automatizado de dupla embreagem de 6 marchas, tração dianteira

Suspensão: independente McPherson na dianteira, multilink na traseira

Rodas e pneus: alumínio aro 19" com pneus 235/50 R19

Freios: discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira com ABS e ESP

Peso: 1.580 kg em ordem de marcha

Dimensões: comprimento 4.484 mm, largura 1.849 mm, altura 1.585 mm, entre-eixos 2.680 mm

Capacidades: tanque 60 litros; porta-malas 530 litros

Serviço – A Audi Center Cuiabá fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.682, Bairro Jardim Kennedy, em Cuiabá (MT), telefone (65) 3618-8950, enquanto a Audi Center Campo Grande fica na Avenida Afonso Pena, 5.720, Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande (MS), telefone (67) 3041-8800