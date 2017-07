Novo Porsche Panamera Stingray GTR Edition apresenta diversas mudanças

O Porsche Panamera modificado pela TopCar conta com um para-choque dianteiro diferente, com entradas de ar maiores / Divulgação

Certamente o Porsche Panamera Stingray GTR Edition que acaba de ser apresentado pela preparadora TopCar não é para aqueles condutores que gostam de passar despercebidos. Porque o pacote estético desenvolvido pelo preparador russo para a última geração do Porsche Panamera mostra o lado mais agressivo do poderoso sedan esportivo alemão, que agora incorpora um conjunto de componentes desenvolvidos e fabricados com a leve e cara fibra de carbono.

Como em outras criações da TopCar que já mostramos por aqui anteriormente, o novo Panamera Stingray GTR Edition apresenta diversas mudanças em sua carroceria. Um dos detalhes que chama a atenção tem a ver com as maçanetas das portas, já que as originais das portas traseiras foram substituídas por outras que ficam ocultas quando não são necessárias.

Uma solução similar à já vista no Tesla Model S ou no recém-introduzido Range Rover Velar. O Porsche Panamera modificado pela TopCar conta com um para-choque dianteiro diferente, com entradas de ar maiores. Também surge um capô diferente, com um par de brânquias que o recorrem longitudinalmente. Os arcos das rodas são mais largos e integram entradas e saídas de ventilação em ambos os eixos, acolhendo em seu interior um jogo de rodas de maior diâmetro, assinadas pelos fabricantes HRE, ADV.1 ou 1221.

Na traseira surge um generoso difusor, um novo para-choque e um aerofólio retrátil. Todos esses elementos são fabricados em fibra de carbono e são oferecidos em um kit que tem um preço na Europa de 24.556 euros, embora também seja possível encomendá-los separadamente. E para aqueles que desejam modificar o interior, a TopCar oferece uma seleção de materiais de primeira qualidade, podendo ser escolhidos apliques decorativos em fibra de carbono, madeira e, inclusive, em ouro.

