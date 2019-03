Novo Porsche 911 chega ao Brasil em maio

Novo Porsche 911 materializa a qualidade, o design, velocidade e liberdade que todos os fãs da marca almejam - Divulgação

A Porsche Brasil apresentou nos dias 19 e 20 de março, a oitava geração do icônico Porsche 911. O modelo mantém o seu DNA esportivo, com uma releitura atemporal, porém com toques de modernidade, mais potente, rápido e digital.



O evento de lançamento aconteceu no autódromo Velo Cittá, em Mogi Guaçu. Além do novo 911, também foram apresentadas as sete gerações do esportivo. “Apresentamos para o público brasileiro a oitava geração do nosso esportivo emblemático, que carrega a clássica engenharia minuciosa e inovações tecnológicas. O novo Porsche 911 materializa a qualidade, o design, velocidade e liberdade que todos os fãs da marca almejam.” revela Andreas Marquardt, diretor-presidente da Porsche Brasil.



Mais velocidade e potência

A nova geração do 911 possui motor horizontal de seis cilindros que gera 450 cv de potência, um acréscimo de 30 cv para a versão anterior. No quesito desempenho o 911 Carrera S chega a 308 km/h em sua velocidade máxima já a versão com tração traseira, Carrera 4S chega a 306 km/h. A aceleração dos dois modelos também supera a marca da versão anterior, o Carrera S faz de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos já o 911 Carrera 4S, precisa de 3,6 segundos para atingir essa aceleração (caso escolha o pacote Sport Chrono esse número cai para 3,4 segundos). Com relação ao consumo de combustível (NEDC) do 911 Carrera S é de 8,9 l/100 km, enquanto o do Carrera 4 S é 9,0 l/100 km.

Design marcante e inconfundível

Os modelos possuem características clássicas em seu design que lembram o estilo das primeiras gerações, como o capô com rebaixo pronunciado, porém não se engane, o novo design exterior enfatiza a performance do esportivo. A traseira agora tem a mesma largura em todos os modelos, ressaltando a seção central mais esguia. Na frente, a carroceria é 45 milímetros mais larga. Caixas de roda mais largas recobrem as rodas dianteiras de 20 polegadas e as traseiras com 21 polegadas de diâmetro. Em todos os modelos, a traseira é dominada pelo defletor traseiro com posicionamento variável consideravelmente mais largo e pela elegante faixa luminosa contínua. Fora as seções dianteira e traseira, toda a cobertura exterior da carroceria é feita de alumínio.



O interior completamente novo também foi inspirado nesse resgate as primeiras gerações. O painel possui linhas definidas e retas no painel com os instrumentos embutidos e o conta-giros como peça central do painel. A tela central do PCM agora tem 10,9 polegadas e pode ser operada rapidamente e sem provocar distração, graças à nova arquitetura. Localizada abaixo dela há uma unidade compacta de interruptores com cinco botões que dão acesso a importantes funções do veículo.

Novos sistemas de assistência aumentam segurança e conforto

Pioneirismo mundial: a Porsche desenvolveu um modo Wet (molhado), incluído de série no 911. Essa função detecta água na estrada, pré-condiciona os sistemas de controle para essa condição e alerta o motorista, que pode então regular o veículo para dar uma atenção especial à segurança simplesmente apertando um botão ou utilizando o seletor de modos localizado no volante (no pacote Sport Chrono). O sistema de alerta e assistência na frenagem, também instalado de série, detecta o risco de colisões com objetos móveis e inicia uma frenagem de emergência se for necessário. O Night Vision Assist (assistente de visão noturna), com câmera de imagens térmica, é oferecido pela primeira vez como opção para o 911. O controle de velocidade de cruzeiro (piloto automático) adaptativo inclui controle automático de distância, função stop-and-go, proteção reversível dos ocupantes e uma inovadora função autônoma de assistência de emergência.



O valor público sugerido inicial para o novo 911 é de R$ 679.000 para o modelo Carrera S e de R$ 719.000 para o Carrera 4S. Para a versão Cabrio os valores iniciais sugeridos são R$ 729.000 para o 911 Carrera S Cabrio e R$ 769.000 para o 911 Carrera 4S Cabrio. Os modelos já podem ser encomendados nos Porsche Centers de todo Brasil.