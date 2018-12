Novo Porsche 718 T - Redução para elevar o prazer ao dirigir

A Porsche está oferecendo tanto a versão Boxster como a Cayman com câmbio manual de seis velocidades - Divulgação

Com o 718 T, a Porsche transportou o design purista do modelo 911 T de 1968 para sua linha de carros esportivos de dois lugares. O novo modelo das linhas Boxster e Cayman combina o motor turbo de quatro cilindros horizontais de 220 kW (300 cv) com uma experiência de condução Porsche particularmente emocionante. A personalidade de alto desempenho dos modelos T é reforçada por um amplo pacote de equipamentos, que inclui rodas de liga com 20 polegadas, o chassi esportivo PASM rebaixado em 20 milímetros - pela primeira vez oferecido em combinação com o motor turbo de 2,0 litros nesta linha - a alavanca de câmbio encurtada, com as marchas destacadas em vermelho, e o pacote Sport Chrono. Esses itens podem ser usufruídos somente em combinação com o motor básico do 718 T. A Porsche está oferecendo tanto a versão Boxster como a Cayman com câmbio manual de seis velocidades e o sistema Porsche Torque Vectoring (PTM - vetoreamento de torque), incluindo bloqueio mecânico do diferencial do eixo traseiro. A transmissão Porsche de dupla embreagem (PDK) também é disponibilizada como opcional.

Nos modelos da Porsche, tradicionalmente a letra "T" significa "Touring" e é sinônimo de prazer ao dirigir na sua forma mais pura. O 718 T estará em casa nas estradas cheias de curvas do interior, oferecendo a alegria da condução dinâmica como seu objetivo supremo. O modelo de dois lugares dá forma a essa filosofia através de uma enxuta gama de acessórios. Eles incluem puxadores pretos nos painéis das portas e bancos esportivos com ajustes de duas posições, seção central em tecido Sport-Tex preto e o logo "718" bordado nos apoios de cabeça.

O módulo do Porsche Communication Management (PCM - gerenciamento de comunicações) também foi substituído por um grande espaço para objetos, embora compradores que não queiram deixar de lado o sistema de entretenimento possam pedi-lo sem custo adicional. Juntas, essas medidas compensam o peso adicional criado pela instalação do filtro de partículas de gasolina (GPF).



No interior, a personalidade do 718 T é ressaltada por vários toques esportivos: o luxuoso estofamento e a cobertura de couro significam que o volante esportivo GT de 360 milímetros com comando Mode proporciona uma pegada especialmente segura. Outros logos "Boxster T" ou "Cayman T" adornam os mostradores pretos dos instrumentos. Os frisos decorativos do painel de instrumentos e do console central se destacam com um acabamento em preto brilhante. Logos "Boxster T" ou "Cayman T" também aparecem nas soleiras das portas.

O exterior do Porsche 718 T é caracterizado por sua poderosa aparência. Com rodas de liga de 20 polegadas pintadas de cinza titânio com alto brilho, combinadas ao chassi PASM com a carroceria rebaixada em 20 milímetros, seu visual se destaca nas estradas. As coberturas dos espelhos em cinza ágata e os logos "718 Boxster T" ou "718 Cayman T" nas laterais deixam clara a versão dos modelos, que também podem ser identificados por trás pelas ponteiras duplas do escapamento na cor preta, posicionadas no centro, revestidas de cromo. Em termos de cores exteriores, os compradores podem escolher entre Preto, Vermelho Indian, Amarelo Racing e Branco, além das metálicas Branco Carrara, Preto Profundo e Prata GT. A Porsche também está oferecendo as cores especiais Laranja Lava e Azul Miami. Com a mudança no equipamento, os compradores do 718 T podem obter uma vantagem de preço entre 5 e 10% em comparação com um modelo básico similar.



O motor turbo horizontal de 220 kW (300 cv) acelera com força o Porsche 718 T e atinge até 7.500 rotações por minuto. O motor turbo de quatro cilindros e 2,0 litros atinge seu torque máximo de 380 Nm a 2.150 rpm e o carro tem peso líquido de 1.350 quilos (1.380 kg na versão com transmissão PDK). Graças a uma relação peso-potência de 4,5 (4,6) kg/cv, ele pode acelerar de 0 a 100 km/h em 5,1 (4,7) segundos. A velocidade máxima do veículo é 275 km/h.

O pacote Sport Chrono, incluído de série no 718 T, disponibiliza os modos de condução Normal, Sport, Sport Plus e Individual, que podem ser selecionados através do seletor de modo de condução instalado no volante. Os modos Sport e Sport Plus ativam características mais esportivas tanto no sistema de gerenciamento do motor como no acelerador, com a função de dupla embreagem auxiliando o condutor nas reduções de marchas com o câmbio manual. O modo Sport Plus apura ainda mais a dirigibilidade do 718 T, garantindo uma configuração mais esportiva do Porsche Active Stability Management (PASM - gerenciamento ativo da estabilidade), do posicionamento ativo da carroceria Porsche Active Drivetrain Mounts (PADM - coxins ativos do trem de força) e da transmissão opcional PDK de dupla embreagem. Em combinação com a transmissão PDK, a função Launch Control (controle de largada) e o botão Sport Response (resposta esportiva) no centro do seletor de modo de condução no volante também estão disponíveis para o uso.



Um item especial deste modelo é a montagem dinâmica da caixa de câmbio - o sistema PADM - que diminui as vibrações na área do motor e câmbio e reduz movimentos que poderiam afetar a dinâmica de condução devido à massa total do trem de força. Ela combina as vantagens das montagens rígida e macia da caixa de câmbio: o comportamento de direção torna-se claramente mais preciso e estável durante as transferências de carga e em curvas rápidas. O conforto não é afetado em pisos irregulares.



Na Alemanha, o Porsche 718 Cayman T custa a partir de 63.047 euros e o 718 Boxster T, a partir de 65.070 euros, incluindo o imposto de valor adicionado e o equipamento específico para o país.



Os novos modelos já estão disponíveis para encomenda nos países da União Europeia e outros mercados que aplicam os mesmos padrões.



Os modelos estão previstos para comercialização no Brasil, porém a previsão de chegada está em definição.

Sobre a Porsche - A Porsche Brasil, com sede em São Paulo, é a primeira subsidiária Porsche na América Latina, tendo a sua operação iniciada em julho de 2015. A rede Porsche no Brasil está presente nas seguintes praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Campinas, Florianópolis, Brasília, Ribeirão Preto e Belo Horizonte.