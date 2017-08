Novo M5 da BMW Motorsport, começa a ser vendido ano que vem na Europa

A BMW Motorsport apresenta o novo BMW M5, que combina com perfeição o luxo de um sedã de quatro portas com a esportividade das pistas. Construído com peças em fibra de carbono e alumínio, o modelo traz propulsor M TwinPower Turbo 4.4 litros V8 biturbo de 600 cavalos entre 5.600 e 6.700 rpm, e torque de 76,47 kgfm disponível já a partir de 1.800 rpm até 5.600 rpm.

Ao lado da transmissão automática M Steptronic de oito velocidades, o conjunto leva o sedã de alta performance de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos e à velocidade máxima (limitada eletronicamente) de 250 km/h - 305 km/h com o pacote opcional M Driver. Adotada pela primeira vez no modelo, a tração integral xDrive traz uma dinâmica de condução mais aprimorada e maior praticidade no dia a dia, em todas condições de uso. Há diferentes modos de condução, como Comfort, Sport e Sport Plus.

Na cabine, dois botões vermelhos no volante (M1 e M2) podem ser usados para armazenar as preferências do motorista em relação a motor, transmissão, suspensão e Head-Up-Display. O modelo começa a ser vendido ano que vem na Europa e terá uma edição especial de lançamento limitada a 400 unidades.

