Novo Jimny, reprojetado e automático, chega em novembro

(Foto: Divulgação)

Apresentado no Brasil no último Salão do Automóvel de São Paulo, o novo Jimny Sierra, da Suzuki, será lançado no Brasil em novembro deste ano. A quarta geração do jipe chega em três versões, incluindo duas com câmbio automático: Jimny Sierra 4YOU AT, Jimny Sierra 4YOU MT e Jimny Sierra 4STYLE.

O novo modelo conviverá com a atual geração do Jimny, que é produzida nacionalmente, na fábrica da Suzuki Veículos em Catalão (GO).

“Desde seu lançamento internacional, o Jimny Sierra tem feito sucesso nos países onde já é vendido – vários têm fila de espera. É um SUV com identidade própria e uma incrível capacidade off-road. Sem dúvida, vai conquistar os clientes brasileiros”, destaca Fernando Julianelli, diretor de marketing da Suzuki Veículos.

Novo Jimny Sierra foi reprojetado

A nova geração do Jimny foi totalmente reformulada, e recebeu um motor 1.5 de 108 cv de potência máxima e 14,1 kgfm de torque máximo. Também é novidade a transmissão automática.

A tração é a AllGrip Pro com reduzida e diferencial de deslizamento limitado (LSD), que torna a transposição de obstáculos mais fácil. O novo Jimny também é equipado com controle eletrônico de estabilidade (ESP), além de Hill Hold (assistente de partida em rampas) e Hill Descent (assistente de descida).

Outros detalhes incluem portas com abertura em três estágios e ângulo de 70 graus. O para-brisa e a coluna frontal estão em uma posição mais vertical. Já o capô é plano, evitando reflexos que possam atrapalhar a dirigibilidade.

Para evitar batidas de pedras na carroceria, as molduras dos para-lamas são mais largas e vêm com textura resistente a arranhões, assim como os para-choques. Os vidros laterais são verticais para evitar acúmulo de lama ou água. O teto tem maior área e é equipado com calhas, que permitem a instalação de racks nas extremidades.

Por dentro, o Jimny Sierra traz um sistema multimídia com tela de 7 polegadas e conectividade dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto. O ar-condicionado é digital. Saiba mais sobre a nova geração.

O interior do novo Jimny busca priorizar a praticidade com materiais duráveis, fáceis de limpar e resistentes a arranhões. Os controles estão em posições estratégicas e sempre à mão do motorista, mesmo em condição extremas. Já o painel de instrumentos é projetado para uma visão clara ao trafegar em terrenos muito iluminados ou áreas de sombra.

Em breve, a Suzuki divulgará preços e datas exatas para o lançamento da novidade.