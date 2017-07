Novo Jaguar E-Pace tem estilo mais esportivo e chega ao Brasil em 2018

Interior segue a receita dos demais Jaguar, com muito couro, alumínio e refinamento. Lançado neste mês na Europa, o Jaguar E-Pace é um novo passo da fabricante britânica no mundo dos SUVs. Impulsionada pelo sucesso do F-Pace, o novo modelo tem estilo mais esportivo, porte médio e promete roubar do SUV grande o posto de Jaguar mais vendido no mundo. No Brasil, o modelo já ganhou configurador e foi confirmado pela marca para 2018.

Segundo a Jaguar do Brasil, o configurador do E-Pace disponível no site nacional da marca é apenas uma prévia do que está por vir. Ainda não foram definidas as versões, pacotes e motorização a serem oferecidos pelo modelo por aqui. No configurador, ele é apresentado em sete versões, com duas opções de potência para o motor 2.0 a gasolina da família Ingenium associados a transmissão automática e tração nas quatro rodas.



Os modelos de entrada vêm com o motor de 250 cv, enquanto as versões R-Dynamic SE e R-Dynimic HSE são as únicas a usarem o acerto de 300 cv, o mais potente do motor 2.0 quatro cilindros turbo. Nesta configuração, o SUV da Jaguar acelera de 0 a 100 km/h em 7 segundos e tem velocidade máxima limitada a 230 km/h.

Na Europa também são oferecidas versões com câmbio manual, tração traseira e motores diesel, porém estas opções não devem ser ofertadas no Brasil. No configurador do site brasileiro da Jaguar, constam apenas os modelos a gasolina, indicando os rumos que o modelo deve seguir por aqui.



