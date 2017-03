Novo Honda Civic Type R é exibido em Genebra

A Honda revelou no Salão de Genebra de 2017 o novo Civic Type R, que terá seu lançamento europeu no meio do ano. O automóvel ressalta a tradição da Honda em desenvolver hatchbacks de alto desempenho e representa a expressão final do segmento de pureza dinâmica.

Compartilhando os mesmos fundamentos que o novo Civic hatchback, o novo Type R foi projetado desde o início para entregar a unidade mais prazerosa no segmento hot-hatch - tanto na estrada, quanto em pistas de corrida.

Motor 2.0 litros VTEC TURBO aprimorado e transmissão manual de seis velocidades

O motor VTEC TURBO de 2.0 litros, coração da multipremiada geração anterior do Type R, foi otimizado e agora produz 320 cv com torque máximo de 400 Nm. A resposta do acelerador e a dirigibilidade melhoraram graças às configurações otimizadas do controle do motor.

A suave e precisa transmissão manual de seis velocidades foi aprimorada com um sistema de controle rev match, garantindo que não haja prejuízo na conexão gratificante do Type R com o motorista.





Chassi mais rígido e suspensão aprimorada

O novo Type R traz a carroceria mais leve e rígida do novo Civic hatchback e adiciona uso de adesivo em áreas-chave. Em comparação com o Type R anterior, a rigidez torcional foi melhorada em 38%.

A suspensão dianteira do tipo MacPherson do hatchback padrão foi revisada com nova geometria para minimizar o torque steer e maximizar o manuseio esportivo. Na parte traseira, o novo sistema independente multi-link do carro foi aprimorado com o uso de braços de suspensão de alta rigidez exclusivos.





Modos de condução melhorados

Uma seleção aprimorada de modos de condução dá ao automóvel uma maior facilidade de utilização em comparação com o Type R anterior. Um novo ajuste "Conforto" está disponível ao lado de modos mais ágeis como "Sport" e "+R", focado em pistas. Cada seleção ajusta os amortecedores adaptativos, esforço da direção, sensação de mudança de marchas e resposta do acelerador do carro sob demanda.





Aerodinâmica refinada para estabilidade em alta velocidade

O novo Type R tem um pacote aerodinâmico mais abrangente do que o modelo anterior, incluindo um assoalho mais liso, defletores dinâmicos de ar na dianteira, uma asa traseira de baixo peso e geradores de down force na parte traseira do teto. O corpo muscular e agressivo tem o melhor equilíbrio entre sustentação e arrasto, contribuindo para uma maior estabilidade em alta velocidade.

Produzido na Europa, exportado para os principais mercados do mundo

A produção do novo Civic Type R está prevista para começar no meio de 2017, na unidade fabril da Honda no Reino Unido (HUM) em Swindon - o centro global de fabricação para a 10ª geração do Civic hatchback.

O Type R será exportado para toda a Europa e para outros mercados em todo o mundo, incluindo o Japão e os EUA. Sua chegada na América do Norte marcará a primeira vez que um Honda Type R será oficialmente vendido por lá.

