Novo Ford EcoSport: Como funciona o sistema anticapotamento exclusivo do SUV

Novo EcoSport - Reprodução

O Novo Ford EcoSport traz vários avanços para o segmento de SUVs no aspecto de segurança. Entre outras novidades, é o único do mercado brasileiro a contar com um sistema anticapotamento que monitora a inclinação lateral do veículo e reduz o risco de acidentes. Chamado RSC, ou “Roll Stability Control”, esse recurso exclusivo complementa a ação do controle eletrônico de estabilidade e tração AdvanceTrac, aumentando a precisão e a segurança na direção.

O controle eletrônico de estabilidade é um sistema que mantém o veículo sob controle em manobras bruscas e condições adversas, corrigindo a sua trajetória. Já o sistema anticapotamento RSC, exclusivo da marca, conta com dois sensores que monitoram os ângulos de deriva e rolagem da carroceria em tempo real, realizando 100 medições por segundo.

Por meio desses sensores, o sistema monitora a tendência de perda de contato das rodas com o solo e, se necessário, aplica os freios individualmente em cada uma uma delas, além de reduzir a potência do motor para garantir o controle do veículo mesmo em manobras de emergência.

“O controle eletrônico de estabilidade e tração do Novo EcoSport com RSC é diferente de todos os demais sistemas existentes no mercado”, diz Eloy Meffe, supervisor de Dinâmica Veicular da Ford. “Por ser baseado em leitura em tempo real e monitorar o ângulo de deriva e rolagem simultaneamente, ele oferece mais precisão e evita intervenções desnecessárias, aumentando a segurança sem tirar o prazer de dirigir.”

Desenvolvido e calibrado pelo time de engenharia Ford, o sistema RSC gerou o registro de mais de 100 patentes para a marca e passou por inúmeros testes até chegar à sua configuração final de desempenho e robustez. Uma dessas provas incluiu a elevação do centro de gravidade do carro – com a colocação de pesos no teto – e rodagem em diferentes tipos de terreno para testar as condições de aderência do pneu com o solo.

Além do controle de estabilidade e tração com RSC, o assistente de partida em rampa e os freios ABS com auxílio de frenagem de emergência são outros itens de série que contribuem para fazer do Novo EcoSport um dos SUVs mais avançados em segurança ativa.