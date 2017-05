Novo Fiat Argo aparece por completo pela 1ª vez

O Argo também terá uma versão sedã para ocupar o lugar do Grand Siena e do Linea, mas a produção desta carroceria ficará na Argentina / Divulgação

Fiat divulgou nesta quarta-feira (17) as primeiras imagens oficiais do Argo, novo hatchback compacto que vai aposentar de uma só vez o Punto e versões mais caras do Palio. As fotos mostram só a frente e a traseira do carro - nada de interior, por enquanto.

A "cara" do Argo lembra um pouco o Mobi, mas a união da grade frontal, formato dos faróis e linhas do capô parece bem mais harmônica e agradável. A assinatura em LED também remete a modelos de categoria superior, em especial à picape Toro.

A versão que aparece na primeira foto "limpa" deve ser a mais esportiva (e mais cara), que vai resgatar a sigla HGT. É possível notar também outros detalhes "esportivos" como rodas de tamanho avantajado, além do detalhe em vermelho no para-choque, que contrasta com o preto da carroceria.

Na traseira, aparecem outros detalhes, como a saída de escape quadrada na traseira. O vídeo (abaixo) não tem o carro por inteiro, mas mostra o "ronco" do motor, acompanhado de câmbio automático.

O Argo será produzido na fábrica de Betim (MG), que passou por um processo de modernização, para receber a nova linha de produção. O lançamento está próximo e as vendas devem começar ainda neste primeiro semestre.

Segundo a fabricante, o nome remete ao mito grego de Jasão e aos Argonautas. Eles viajavam a bordo da nau Argo, construída pelo semideus Argos. Depois de cumprida a missão, Argo se transformou em uma constelação.

De acordo com o site da Fiat, é um modelo "pensado do zero", ou seja, não foi derivado de nenhum outro, por isto a nomenclatura inédita. O site ainda não dá muitas pistas sobre equipamentos e configurações, mas diz que o Argo terá tecnologia compatível ao segmento de hatches "premium".

O modelo já tem unidades rodando em fase de testes, ainda com carroceria em forma de "mula", com peças visuais de outros modelos, uma delas flagrada em São Paulo.

Este segmento é estratégico para a Fiat no Brasil. Com exceção do Uno (que ganhou novos motores) e do Mobi, a marca não tem grandes novidades na categoria há anos - e tem sofrido com produtos ultrapassados - casos de Palio, Punto e Bravo.

O Argo também terá uma versão sedã para ocupar o lugar do Grand Siena e do Linea, mas a produção desta carroceria ficará na Argentina. Ainda não é possível saber se ele terá o mesmo nome ou receberá outro batismo.

