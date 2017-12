Novo EcoSport 2018 tem financiamento com taxa zero em 30 meses

Novo EcoSport 2018 - Divulgação

A Ford lançou uma oferta exclusiva do Novo EcoSport 2018, que pode ser adquirido com entrada e o saldo financiado em 30 meses com taxa zero. Essa condição, única na categoria, é válida até o dia 3 de janeiro para todas as versões do utilitário esportivo. Além de design e interior aprimorados, a linha conta com novos motores – o inédito 1.5 TiVCT Flex, de 137 cv, e o 2.0 Direct Flex –, nova transmissão automática e vem mais equipado.

A versão de entrada SE 1.5 do EcoSport 2018, com transmissão manual, por exemplo, nessa oferta sai por R$76.990 à vista, ou com entrada de R$46.194 e o saldo em 30 parcelas de R$1.077, com taxa zero. Outra vantagem da negociação é a supervalorização do carro usado na troca pelo novo.

O financiamento com taxa zero em 30 meses é uma condição única no mercado e aumenta ainda mais os atrativos do EcoSport. Desde o lançamento a nova linha vem crescendo, com itens inéditos que incluem os recursos mais valorizados pelos consumidores do segmento.

Toda a linha do SUV vem equipada de série com sete airbags, sistema multimídia SYNC 3 com tela de 6,5" ou 8", controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sensor de pressão dos pneus, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, faróis de neblina e rodas de liga leve de 15", 16" ou 17".

Teto solar elétrico, bancos de couro, sensor de ponto cego, acesso inteligente e partida sem chave, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, espelho retrovisor eletrocrômico e faróis de xênon são outros itens que o Novo EcoSport oferece.