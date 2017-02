Novo Corolla chega nas concessionárias no dia 16 de março

No dia 17, os jornalistas irão realizar um test-drive no sedã, em São Paulo / Toyota / Divulgação

A Toyota confirmou o lançamento do novo Corolla no Brasil para este mês. No dia 16 a versão atualizada do modelo será apresentada oficialmente. O sedã mais conhecido da montadora já é aguardado há um certo tempo e apesar da expectativa, ele não sofreu grandes mudanças estéticas.

No dia 17, os jornalistas irão realizar um test-drive no sedã, em São Paulo. Nossa equipe está escalada e vai passar todas as experiências aqui no DP Auto. A reestilização do modelo mais vendido no segmento será parecida com a da Europa.É provável que o novo Corolla reduza o preço de vendas, fazendo dele uma boa opção de compra para quem procura um zero-quilômetro e aposta em modelos mais clássicos.

Em relação ao design, o sedã conta com uma grade mais estreita e faróis mais afilados, com luzes de LED. O para-choque dianteiro recebeu novos contornos, principalmente na parte onde ficam os faróis auxiliares. Na traseira, quase nenhuma mudança, a lanterna continua no mesmo formato.

A maior novidade fica por conta da motorização, que ganha novos controles eletrônicos de tração e estabilidade, sistemas de segurança que já são adotados em modelos mais populares. O propulsor não vai ser ainda o esperado. A montadora deve apostar para a linha 2018 nos atuais 1.8 de 144 cavalos e 2.0 de 154 cv. A novidade é que os motores serão fabricados no Brasil.O câmbio é o já conhecido CVT automático com modo sequencial de sete velocidades, deixando de lado o câmbio manual.

Ainda não há confirmação em relação ao painel de instrumentos virtual. Na Europa está disponível um sistema semi-autônomo de pré-colisão que funciona em conjunto com o piloto automático adaptativo, mas não devem ser incorporados ao modelo nacional.

