Novo BMW X2 ganha linha de acessórios no Brasil

Uma linha completa de acessórios exclusivos para o novo BMW X2 já está disponível na rede de concessionárias da marca no país. A gama, que inclui diversos itens voltados para evidenciar o conforto e a funcionalidade do mais novo Sport Activity Coupé (SAC) da BMW, foi desenvolvida de acordo com os mais rigorosos padrões de qualidade e eficiência adotados pelo BMW Group. O BMW X2 foi lançado no mercado nacional em abril, nas versões sDrive20i GP e M Sport X.

“A oportunidade de equipar e customizar os automóveis BMW com uma ampla gama de acessórios originais sempre foi um grande diferencial da marca. E o lançamento desta linha diversificada de itens exclusivos, com as mais diferentes propostas, para o novíssimo BMW X2 torna o modelo ainda mais atraente, destacando-se em seu segmento e saindo do lugar comum”, declara Márcio Fonseca Filho, Diretor de Pós-Vendas. Os acessórios podem ser adquiridos juntamente com a compra do automóvel zero-quilômetro, por meio de plano de financiamento, desde que o valor total dos itens não ultrapasse 10% do valor do veículo.

Para aqueles que prezam pelo cuidado e limpeza dentro do veículo, a BMW oferece tapetes de borracha internos, para o porta-malas, e capa de proteção para os bancos traseiros. O conjunto de tapetes internos (R$ 1.203) é feito de borracha resistente e durável, além de encaixar perfeitamente no espaço sob os pés. Também feito de borracha impermeável e antiderrapante, o revestimento do porta-malas (R$ 1.138) é de fácil limpeza e exibe design elegante, que inclui ainda uma aplicação de aço inoxidável de alta qualidade. A proteção para o banco traseiro (R$ 986), por sua vez, é indicada para o transporte dos pets e objetos mais volumosos, evitando o contato de sujeira e umidade na superfície dos assentos. Este protetor pode ser facilmente preso aos encostos de cabeça dos bancos por meio de tiras reguláveis.

Já a linha Travel & Comfort System conta com itens voltados para oferecer mais praticidade ao dia a dia. Pendurar o paletó no banco dianteiro virou coisa do passado para quem dispõe do cabide exclusivo (R$ 816) para transportar ternos e casacos. De design moderno e funcional, o cabide vem com um suporte destacável que é encaixado no encosto de cabeça dos bancos dianteiros. Outro item que pode ser afixado nos encostos de cabeça é o suporte para tablets (R$ 1.211). Ele é capaz de girar em um ângulo de 360° podendo ser bloqueado na posição desejada.

E para quem faz questão de ter sempre tudo à mão, a bolsa para o encosto do banco (R$ 721) é o acessório ideal. Ela oferece uma grande quantidade de compartimentos para guardar objetos de vários tamanhos e formas, como garrafas, copos, livros e tablets, entre outros. A bolsa também pode ser facilmente transportada para fora do veículo com a ajuda de uma alça de ombro integrada. E para manter os smartphones por perto, o sistema BMW Click & Drive (R$ 1.028) permite apoio e carregamento dos aparelhos no interior do veículo. Graças a um suporte universal fixado ao para-brisa e capaz de girar em um ângulo de 360°, qualquer smartphone com até 78 milímetros de largura pode ser encaixado e utilizado de forma segura.

Iluminação portátil é imprescindível a qualquer hora e lugar, principalmente em situações de emergência. E as lanternas de bolso de LED BMW (R$ 341) proporcionam luminosidade mais potente que as lâmpadas de smartphones atuais. Equipada com uma bateria recarregável e de rápido carregamento, as lanternas de bolso podem ser conectadas a qualquer tomada de bordo e sua carga dura várias horas. Já o projetor de LED para portas (R$ 1.108) permite que o entorno do veículo fique perfeitamente iluminado ao abrir as portas. O facho de luz emitido no piso pode exibir imagens como o logotipo da BMW e a letra "X", por exemplo.

Outro acessório de destaque é a capa de chave (R$ 257) feita de couro sintético de alta qualidade e que garante elegância e funcionalidade, além de proteger o visor de sujeira e de riscos causados pode impactos. Um forro interno de microfibra facilita a limpeza da peça toda vez que a capa é fechada.

A linha Transporte & Bagagem, por sua vez, traz equipamentos para facilitar a acomodação de carga adicional, como malas de viagem e bicicletas, por exemplo. Produzidas com materiais altamente duráveis e resistentes à corrosão, as barras de teto transversais (R$ 2.138) asseguram praticidade no transporte de bagagens, principalmente durante viagens longas. Para quem prefere acomodar pertences em um compartimento fechado, o bagageiro de teto com fechadura (R$ 9.379) é a opção mais indicada. Com capacidade para 420 litros de bagagens, o nicho tem abertura para ambos os lados. E para aqueles que apreciam pedalar, o suporte traseiro para bicicletas (R$ 5.815, engate não incluso) traz recursos interessantes. Além de extremamente leve, resistente e extensível até três bicicletas, o equipamento é de fácil manuseio e permite acesso ao porta-malas sem a necessidade de remoção das magrelas. O suporte é capaz de transportar até 60 kg de peso e, quando não está em uso, pode ser dobrado e guardado no porta-malas.

Já o portfólio de acessórios originais BMW M Performance é dedicado a evidenciar a esportividade do BMW X2. O exterior do SAC compacto pode ser adornado com uma grade frontal na cor preta (R$ 1.352) e capas dos espelhos retrovisores em carbono (R$ 6.722). O interior, por sua vez, pode ser personalizado com um jogo de tapetes (R$ 2.058) com a inscrição “M Performance” nas laterais e detalhes nas cores oficiais da divisão esportiva M. A gama também oferece uma capa exclusiva para chave (R$ 481), com aplicações em carbono e a inscrição “M Performance”.