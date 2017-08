Novo BMW X2 aparece camuflado em expedição na “selva urbana”

Quem cruzou o seu caminho no percurso conseguiu ter uma primeira impressão do seu design arrojado e contemporâneo / Divulgação

O BMW X2 ainda está em fase de desenvolvimento e longe da sua estreia mundial. Apesar disso, o novo Sports Activity Coupé (SAC) da marca acaba de ser registrado, ainda camuflado, por imagens exclusivas em seu futuro hábitat: a selva urbana.

A roupagem escolhida foi perfeita para essa aventura: a espetacular camuflagem em tons amarelo, cinza e preto ressalta a sua carroceria atlética e musculosa, destacando as qualidades distintas do novo modelo. O design atípico é inspirado em referências digitais e expressa o espírito inovador e a orientação para o futuro do BMW Group.

Assim, não foi uma surpresa quando o novo BMW X2 se tornou o centro das atenções de sua expedição. Quem cruzou o seu caminho no percurso conseguiu ter uma primeira impressão do seu design arrojado e contemporâneo - uma excelente oportunidade de conhecer o novo modelo, perfeito para pessoas jovens, ativas e extrovertidas.



