Novo BMW Série 3 Gran Turismo chega ao Brasil por R$ 199.950

Sucesso na Europa, Estados Unidos e China, graças às suas características exclusivas e que reúnem, entre outros atributos, requinte, dinamismo e uma incomparável oferta de espaço interno no segmento premium, o novo BMW Série 3 Gran Turismo (GT) acaba de fazer sua estreia no mercado brasileiro. Disponibilizado na versão 320i Sport GT e com preço inicial sugerido de R$ 199.950, ele desembarca na rede de concessionárias autorizadas do País a partir desta semana.

"Nos últimos três anos, desde a sua estreia mundial, o BMW Série 3 Gran Turismo conseguiu estabelecer-se com sucesso no segmento premium de modelos médios em todo o mundo, e de forma completamente autêntica dentro da família BMW Série 3, combinando os atributos esportivos de um legítimo sedã Série 3 à elegante dinâmica de um cupê e à funcionalidade e versatilidade de uma perua familiar. Desta forma, o BMW Série 3 GT conquistou novos clientes para a marca BMW não apenas na Europa, mas também em importantes mercados como os Estados Unidos e a China, e o mesmo deve ocorrer no Brasil, com esta recém-lançada versão", destaca Nina Dragone, diretora de Marketing e Produto da BMW do Brasil.

E além do espaço interno compatível ao de um sedã de grande porte e do porta-malas equivalente ao de um modelo familiar de classe superior, a personalidade autêntica do BMW Série 3 GT é ressaltada pelas quatro portas sem molduras, pela silhueta relativamente baixa com o teto levemente inclinado na parte posterior – semelhante ao de um cupê – e pelas lanternas alongadas que fazem com que o carro pareça especialmente mais largo e baixo. E esta autenticidade é reforçada pelo novo design das luzes de LED do conjunto óptico (faróis dianteiros e lanternas traseiras), que passam a vir de série, e que está associado aos novos contornos do para-choques frontal. O design diferenciado das luzes de LED e a intensidade de sua luminosidade, inclusive, conferem ao novo BMW Série 3 GT um aspecto mais vigoroso e dinâmico.

A esportividade, por sua vez, é ressaltada pela presença das saídas de ar, em formato de "L" invertido, nas laterais, e cuja função é reduzir a turbulência na região das rodas, melhorando a aerodinâmica do carro; e pelo spoiler traseiro ativo, que se eleva automaticamente quando o veículo atinge 110 km/h, aumentando a pressão aerodinâmica sobre o eixo traseiro e assegurando estabilidade direcional perfeita em altas velocidades. Ao reduzir a velocidade para valores abaixo dos 70 km/h, o spoiler recolhe automaticamente ficando acomodado quase que imperceptivelmente na parte traseira da carroceria. Caso necessário, ele pode ser acionado manualmente. Basta apertar uma tecla situada na guarnição interna da porta do motorista.

O BMW Série 3 GT mede 4,824 metros de comprimento, 1,828 m de largura, 1,508 m de altura e 2,920 m de distância entre eixos; dimensões estas que conferem, além de proporções atrativas e elevado patamar de conforto interno, um porta-malas avantajado com capacidade para 520 litros de bagagens, podendo ser estendido para 1.600 l com os bancos traseiros rebatidos. O acesso é facilitado por meio da ampla abertura traseira cuja tampa pode ser aberta ou fechada por meio de acionamento elétrico.

Muitos detalhes internos do novo BMW Série 3 GT receberam aprimoramentos visuais e táteis graças à utilização de novos materiais. O painel, por exemplo, passa a exibir acabamento de alumínio escovado ao redor dos difusores de ventilação centrais. A área em torno dos painéis de comando do rádio e do ar-condicionado, por sua vez, traz moldura em aço e revestimento em high-gloss na cor preta.

As gamas de cores externas e de revestimentos internos disponíveis para o novo BMW Série 3 GT também foram diversificadas. A paleta de cores para a carroceria, por exemplo, inclui oito opções de tonalidades acabamento metálico – Preto Safira, Vermelho Melbourne, Prata Glacier, Azul Imperial, Branco Mineral, Cinza Mineral, Jatoba e Cinza Ártico – além da sólida Branco Alpino. Já as combinações de revestimento, em Sensatec, englobam estofamento em couro preto, com costura preta ou vermelha; e bege.

O BMW 320i GT Sport vem equipado com soleiras metálicas com a inscrição BMW Sport, volante esportivo revestido de couro, teto solar panorâmico elétrico, e rodas de liga leve Double-spoke, aro 18 polegadas, calçadas com pneus BMW Star Marking, com tecnologia Run-Flat. A lista de itens de série agrega ainda sistema de som Hi-Fi, com amplificador, equalizador e nove alto-falantes totalizando 205 W de potência, câmera traseira, ar-condicionado automático e digital, bancos esportivos com ajustes elétricos e memória, controle de velocidade de cruzeiro e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, e de chuva com acendimento automático dos faróis baixos.

Debaixo do capô do novo BMW Série 3 Gran Turismo está acomodado um motor de quatro cilindros em linha, 2.0 litros, dotado da consagrada tecnologia TwinPower Turbo e movido a gasolina, estando apto a entregar 184 cv de potência, entre 5.000 e 6.250 rpm, e torque máximo de 270 Nm, em uma larga faixa de rotação (de 1.250 a 4.500 rpm). Este conjunto motriz está associado a uma tração traseira e a um câmbio automático esportivo de oito marchas e cujas trocas podem ser feitas por meio de teclas situadas atrás do volante (paddle-shift). Esta configuração garante ao Série 3 GT aceleração de 0 (zero) a 100 km/h em 8 segundos e velocidade máxima de 229 km/h. A gestão do consumo de combustível e de emissões de CO2 do motor segue a estratégia BMW EfficientDynamics e é aprimorada devido à presença de sistemas como a regeneração de energia de frenagem, a Função Auto Start/Stop e o Driving Experience Control com função Eco Pro.

A proteção aos ocupantes do veículo, por sua vez, é garantida por seis airbags – duas bolsas frontais duplas, duas laterais dianteiras, e de cortina dianteiras e traseiras –, freios a disco ventilado com ABS e controles de tração e de estabilidade.

A conectividade dentro do novo BMW Série 3 GT também é um dos destaques do BMW Série 3 Gran Turismo. Ela abrange sistema de navegação Professional, com visualização em 3D, botão giratório iDrive touch Controller, drive para DVD, disco rígido com capacidade de 20 Gb para armazenamento de arquivos de áudio e tela de alta resolução de 8,8 polegadas. O veículo também conta com a mais recente versão do sistema BMW ConnectedDrive, que incorpora serviços de Concierge, informações de trânsito em tempo real e chamada de emergência inteligente.

Veja Também

Comentários