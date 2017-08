Novo Audi Q5 estreia no Brasil por R$ 244.990

SUV tem design inspirado no Q7 e tecnologias vindas de modelos mais caros, como o painel digital mudam as curvas da carroceria, o porte, o preço e o nome. Ainda assim, não há como olhar para o Q5 e não associá-lo a seus “parentes” próximos, A4, A5 e Q7. A nova geração do SUV intermediário (o que não significa tamanho médio) da Audi mudou bastante, mas deixa a sensação de "déjà-vu", aquela impressão de já ter visto antes.

De perfil, é difícil encontrar diferenças para a geração anterior. A maior delas é o vinco na região traseira, que ficou mais pronunciado, ao melhor estilo A5 e A4. O interior também segue o padrão utilizado no sedã. Isso vale para comandos básicos e visual da cabine.

Já a dianteira segue o caminho trilhado pelo irmão maior Q7. A traseira preservou elementos da geração anterior, como as luzes de ré e auxiliar no para-choque e o corte na tampa do porta-malas na altura das lanternas.

Mas há novidades no SUV. Ele é o primeiro carro da Audi à venda no Brasil a ser importado do México. Será oferecido em 3 versões. Veja os preços e o conteúdo de cada uma:

Attraction – R$ 244.990

Itens de série: ar-condicionado digital, bancos de couro com ajustes elétricos, sensores de luz, chuva e estacionamento dianteiro e traseiro, start-stop, airbags frontais, laterais e de cabeça, faróis de xenônio, rodas de 18 polegadas e seletor de modos de direção.

Ambiente – R$ 274.990

Itens de série: conteúdo da Attraction, mais ar-condicionado com 3 ajustes individuais de temperatura, bancos esportivos, com memória para o motorista, quadro de instrumentos digital, teto solar panorâmico, porta-malas com abertura e fechamento elétrico, estacionamento autônomo e acesso e partida sem a necessidade de chave nas mãos.

Ambition – R$ 294.990

Itens de série: conteúdo da Ambiente, mais detalhes externos em preto brilhante, pacote de luzes customizável, faróis full LED, assistente de farol alto e rodas de 20 polegadas.

Ainda há dois pacotes de opcionais, disponíveis apenas na versão topo de linha. Um deles custa R$ 6,5 mil e inclui é o alerta de veículo em ponto cego, em manobras de ré e preparação para impactos traseiros.

O outro é o Assistance Tour. Ele custa R$ 12,6 mil, e oferece a direção semiautônoma em situações de congestionamento (a até 65 km/h), controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e manutenção do carro dentro da faixa.

Como anda?

Por enquanto, o Q5 só será vendido com motor 2.0 de quatro cilindros e 252 cavalos e 37,7 kgfm. O câmbio é automatizado de dupla embreagem e 7 marchas. Adivinha com quais outros modelos este conjunto é compartilhado? Sim, A4 e A5.

A diferença é que o SUV é bem mais encorpado. São 1.720 kg, ou 185 kg a mais do que o A5 e 315 kg extras em relação ao A4. Ainda assim, o desempenho agrada.

Mas, como é o Q5 na prática? O G1 avaliou o modelo em percurso de aproximadamente 130 km, entre vias expressas e rodovia. A média de consumo de combustível foi um ponto positivo: 11,5 km/l.

Apesar do porte avantajado, o Q5 não se comporta como um desajeitado mastodonte disputando uma corrida. Ele não é tão ágil quanto o A5, mas vai bem nas acelerações e retomadas, e transmite sensação de segurança em curvas. Assim como nos demais Audi, a direção é bem direta.

Tração sob demanda

O Q5 estreia uma tecnologia da Audi, que será aplicada sobretudo em SUVs. Um sistema eletrônico desengata o eixo traseiro quando não há necessidade de tração nestas rodas, o que pode reduzir o consumo de combustível.

Assim que o veículo percebe que o motorista deseja mais força, o sistema é novamente acoplado, e a tração passa a ser integral. Também existe a possibilidade de enviar torque por eixo, de acordo com a demanda.

O processo de acoplar ou desacoplar o eixo traseiro leva 0,5 segundos, e é imperceptível para quem vai a bordo.

Concorrentes

O segmento do Q5 é bastante dinâmico. Antes dele, o lançamento mais recente havia sido o Mercedes-Benz GLC, no ano passado. A nova geração do Volvo XC60 também aperece agora maior e mais moderna.

No começo do ano que vem, chega por aqui a nova geração do BMW X3. Até por isso, o modelo atual não será considerado um rival direto do Q5.

Nas medidas, o Q5 oferece menos espaço interno do que os rivais. São 2,82 metros de entre-eixos, ou 5 cm a menos do que GLC e XC60 e 4 cm aquém do novo X3.

Com seus 4,66 m, ele empata no comprimento com o GLC. Ambos, no entanto, são 3 cm mais curtos do que o XC60 e 6 cm menores do que o futuro X3. A largura dos 4 SUVs fica na casa dos 1,90 m.

Considerando os equipamentos da versão avaliada, a topo de linha Ambition, de R$ 294.990, se equipara ao Mercedes, que tem versão única, com motor menos potente (211 cv) e tabela em R$ 270.900.

No entanto, a dupla fica para trás na comparação com o XC60, que avança em itens de segurança, como a condução semiautônoma de série já na versão intermediária. O Audi, quando equipado com estes itens, vai a R$ 314.090, ou R$ 54.140 a mais do que o rival sueco.

A ligeira vantagem do Q5 para o XC60 são os números de desempenho. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 6,3 segundos, contra 6,8 segundos do Volvo. E a máxima é de 237 km/h, contra 220 km/h.

Conclusão

O Q5 evoluiu tendo como base outros carros da Audi, principalmente A5 e Q7. O SUV continua extremamente confortável e competente na hora de acelerar, sem “beber” horrores.

A versão topo de linha é bem equipada, mas a Audi derrapa em deixar o pacote de condução semiautônoma como item opcional, e por R$ 12,6 mil.

Principalmente quando o maior concorrente do momento, o também recém-lançado Volvo XC60, traz isso de série já na versão intermediária, que tem o mesmo nível de equipamentos e custa bem menos.

Esta briga promete ficar ainda melhor quando a nova geração do BMW X3 chegar por aqui. Vale aguardar os próximos capítulos.

