Novo Audi Q5 começa a ser vendido no Brasil

Um dos SUVs de maior sucesso da marca, a segunda geração do Audi Q5 começa a chegar às concessionárias de todo o país a partir de hoje, 3 de agosto. O modelo chega recheado de novidades tecnológicas como o painel totalmente digital Audi virtual cockpit e o sistema de condução semiautônomo traffic jam assist. São três versões disponíveis: Attraction, por R$ 244.990, Ambiente, oferecida por R$ 274.990, e Ambition, com preço inicial de R$ 292.990.

Em todas as opções, o novo Q5 é equipado com motor 2.0 TFSI a gasolina, que desenvolve 252 cv de potência e 370 Nm de torque, disponíveis entre 1.600 e 4.500 rpm. No quesito de desempenho, SUV chega aos 100 km/h em 6,3 segundos e sua velocidade máxima é de 237 km/h.

O modelo também conta com transmissão S tronic de sete velocidades e dupla embreagem, com trocas feitas por meio da alavanca ou de shift paddles atrás do volante. Há ainda o sistema de tração integral permanente quattro com tecnologia ultra, que distribui a força para as quatro rodas conforme a necessidade.

“O Q5 é um dos principais lançamentos no Brasil para a Audi neste ano, modelo que sempre fez um enorme sucesso com os nossos clientes. Temos orgulho de oferecer no mercado um produto de extrema qualidade, com as mais avançadas tecnologias e uma alta competitividade em seu segmento”, afirma Johannes Roscheck, presidente e CEO da Audi do Brasil.

Com 4,66 metros de comprimento, 1,89 m de largura, 1,66 m de altura e distância entre-eixos de 2,82 m, o Q5 cresceu em relação à geração anterior. Apesar disso, o peso em ordem de marcha foi reduzido em aproximadamente 50 kg.

Outro destaque do modelo é sua lista de equipamentos, que traz inovações tecnológicas como o Audi virtual cockpit, conexão à internet, ACC com traffic jam assist – que assume a direção em trânsito congestionado com velocidades de até 65 km/h –, além de diversos sistemas de assistência ao motorista, garantindo a segurança e a alta confiabilidade do modelo.

