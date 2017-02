Novidades da Ford para 2017

Com vários modelos da Ford lançados em Salões ao redor do mundo, o ano já começou com novidades nas concessionárias para a montadora. Já se antecipando para o próximo ano, foi lançado o novo Ka na linha 2018. “A gente começou se adiantando um pouco. Na verdade, o modelo é omente uma renovação que geralmente ocorre um pouco mais para frente”, afirma o consultor de vendas e marketing da Ford, Rodolfo Novaes.

Mas não é só o hatch que chega às concessionárias antes do tempo. “Nós evemos ter até março o lançamento do Ka Trail, que é uma versão mais aventureira do Ka”, revela Novaes. Esse novo modelo trará um visual mais puxado para o EcoSport, com pneu cross diferenciado. “Ele não vai er só aquela proposta de um carro adesivado como aventureiro sem ter o DNA de fato. O novo Trail vai trazer suspensão mais alta e reforçada”, complementa.

Mas, de longe, o lançamento mais esperado da Ford no Brasil é, de ato, o novo EcoSport. “Todos estão na expectativa, o modelo iniciou com o segmento SUV aqui no Brasil e vem dando super certo e cada vez mais concorrentes vêm atacando”, destaca Rodolfo. A nova versão do tilitário foi apresentada pela primeira vez no Salão de Los Angeles, em novembro.

Entre os destaques está o novo sistema multimídia Sync 3 com tela de oito polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. A novidade já está sendo produzida aqui no Brasil e não deve demorar a chegar nas lojas. “A gente tem a previsão do lançamento de vendas do novo EcoSport em meados do ano. Ele vem com a proposta renovada que todo mundo já conhece, além, claro, do step traseiro que já é uma característica do modelo e que vamos preservar”, esclarece Rodolfo.

Com os novos Ford Ka, Ka Trail e EcoSport, a montadora finaliza as novidades que devem chegar por aqui ainda este ano, porém, já tem aposta para 2018. “O que deve começar a ter uma chamada já no segundo semestre é a chegada do Mustang para ser comercializado aqui no próximo ano. Ainda estamos definindo como ele será ofertado”, revela o consultor da Ford.

A nova versão do esportivo foi apresentado pela primeira vez no Brasil durante a bienal do Salão de São Paulo em novembro. O muscle car conta com um motor V8 premium, capaz de produzir uma potência 435 cavalos.

