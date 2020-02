Novas versões híbridas plug-in adicionam refinamento e eletrificação à linha Range Rover

O motor 100% elétrico gera 104 cv adicionais e pode rodar até 48 km sem o uso do motor a combustão - Foto: Divulgação/Assessoria

A Land Rover anuncia a chegada, em fevereiro, das novas versões PHEV (sigla em inglês de Plug-in Hybrid Electric Vehicle) das linhas Range Rover e Range Rover Sport, que combinam dirigibilidade dinâmica com o luxo e a capacidade off road – marca registrada da Land Rover. A introdução do motor elétrico aumenta a performance, o refinamento do conjunto e a velocidade de resposta, além da melhora no consumo de combustível.

O novo conjunto híbrido plug-in soma as forças do já conhecido 2.0l Ingenium, que gera 300 cv, com o motor 100% elétrico de 85kW com baterias de lítio-íon. O resultado é um trem de força que entrega 404 cv, a 5.500 rpm, e 65,3 kgfm de torque, entre 1.300 e 4.500 rpm, acoplado a uma transmissão automática de oito velocidades. A entrega de potência nessa combinação é imediata, já no início da curva de torque, , dando mais agilidade e capacidade ao modelo.

Em números, apenas com a força do motor elétrico, o veículo alcança velocidade final de 130 km/h. Com potências combinadas, a velocidade máxima chega a 220 km/h. O 0-100 km/h com os 404 cv pode ser feito em apenas 6.7 segundos, em um carro de 2.539 kg.



Além da performance diferenciada, a combinação dos dois motores traz melhorias à autonomia e ao consumo de combustível. Apenas na propulsão elétrica, os Range Rover PHEV percorrem 48 km em completo silêncio, sem ativar o motor a combustão. Quando combinado ao motor Ingenium, a combustão, o modelo soma 784 km de autonomia. O conjunto, mesmo entregando mais performance, consegue consumir menos combustível, reduzindo consequentemente a emissão de poluentes.

Dentro da cabine, o luxo e o refinamento, exclusivos da linha Range Rover, se mantêm. Desde a tapeçaria dos bancos em couro windsor, até o acabamento de painel, teto e portas totalmente personalizados. Na linha 2020, todos os modelos Range Rover contam com as tecnologias de ponta da Land Rover como o Terrain Response 2, seletor de modos de condução de acordo com o terreno, e a multimídia InControl Touch Pro Infotainment com conectividade Apple Car Play e Android Auto.

Outro destaque do motor elétrico plug-in é a possibilidade de recarga da bateria via tomada, além do carregamento feito pelo motor a combustão, quando está em movimento. Os Range Rover PHEV podem completar 100% da carga em apenas três horas, utilizando pontos de carregamento específicos (7kW).



As novas versões do Range Rover já estão disponíveis em todas as concessionárias Jaguar Land Rover no Brasil. Abaixo, seguem os preços e versões PHEV disponíveis: