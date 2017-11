Nova Nissan Frontier SE: reforço na linha da picape totalmente renovada

Com o lançamento da Nissan Frontier SE, a picape amplia a faixa de preço da picape, oferecendo aos consumidores mais opções. Apesar de custar menos, a nova versão não abre mão de importantes itens de segurança e conforto - Divulgação

A linha da totalmente renovada picape Nissan Frontier ganha mais uma opção com o lançamento da inédita versão SE. A novidade – e também mais acessível - tem preço sugerido de R$ 150.990 e já está à venda nas mais de 160 revendas da marca em todo o país. Além da SE, a Nissan Frontier conta com a versão topo de linha LE, apresentada ao mercado brasileiro em março, que tem preço sugerido de R$ 166.700.

Com o lançamento da Nissan Frontier SE, a picape amplia a faixa de preço da picape, oferecendo aos consumidores mais opções. Apesar de custar menos, a nova versão não abre mão de importantes itens de segurança e conforto. Assim, o consumidor encontrará no novo pacote de acabamento equipamentos com o Sistema Inteligente de Partida em Rampa (HSA), Controles de tração e estabilidade (VDC - Vehicle Dinamic Control), Controle Inteligente de Descida (HDC), freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA) e Bloqueio mecânico do diferencial traseiro com limitador (LSD).

Para o conforto e conveniência, a Nissan Frontier SE vem equipada com a chave inteligente presencial (I-Key), sistema eletrônico de ignição (botão Push Start) e abertura das portas sem o uso da chave, controle de velocidade de cruzeiro (cruise control) com comandos no volante, saídas de ar-condicionado para o banco traseiro, vidros elétricos para as quatro portas, entre outros. Será vendida com as seguintes opções de cores: Vermelho Alert, Laranja Imperial, Prata Classic, Cinza Grafite, Preto Premium e Branco Aspen. A linha de acessórios originais Nissan também atende à nova versão com itens como santantonio, estribo, sensor de estacionamento, protetor de caçamba, entre outros.

O motor é o mesmo 2.3 biturbo, de 190 cavalos, da versão LE, que entrega muita performance e economia de combustível. A transmissão que trabalha com essa usina de força é a automática de sete velocidades com opção de trocas manuais na alavanca do câmbio, também presente na versão top de linha.

Nova Nissan Frontier

Além da modernidade, do design totalmente novo e robusto, a peça-chave da 12ª geração da Nissan Frontier é a estrutura ainda mais resistente, com um chassi reforçado, quatro vezes mais forte, ao mesmo tempo que é mais leve e eficiente. Com oito barras transversais, conta um outro chassi sobreposto por dentro com soldas contínuas, chamado de duplo "C". Assim, o veículo fica ainda mais resistente às tensões da torção da carroceria.

Uma combinação de tecnologias permite extrair o máximo em desempenho no fora-de-estrada e garantir uma condução confortável, enquanto itens inéditos para o modelo estão a serviço do condutor. Entre eles, o Controle Automático de Descida (HDC) e o Sistema de Auxílio de Partida em Rampa (HSA). Ambos sistemas atuam automaticamente nos freios do veículo para controlar descidas íngremes ou saídas do carro da imobilidade em subidas. A picape chega na versão cabine dupla com tração 4x4 e é equipada com o novo e moderno motor diesel 2.3 com duplo turbo. A Nissan Frontier é vendida em 33 mercados da América Latina e é um dos modelos mais vendidos da marca na região.