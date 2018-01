Nova geração do BMW X3 tem pré-venda no Brasil a partir de R$ 309.950

A nova geração do SAV está disponível com quatro opções de cores externas, sendo uma sólida (Branco Alpino), e mais três de acabamento metálico (Preto Safira, Cinza Sophisto e Azul Phytonic) - Divulgação

A terceira geração do BMW X3, um dos principais lançamentos do segmento de utilitários esportivos global, chegará no primeiro semestre em toda a rede de concessionários BMW no Brasil. Reformulado visualmente, com 100% dos modelos equipados com um chip de conexão à internet e recheado de recursos inovadores, o novo Sports Activity Vehicle (SAV), ou Utilitário para Atividades Esportivas, é oferecido em pré-reserva no mercado brasileiro em duas opções: BMW X3 xDrive30i X Line, com preço público sugerido de R$ 309.950, e BMW X3 M40i, a partir de R$ 397.950.

As solicitações do modelo podem ser feitas pelo hotsite exclusivo de pré-venda, no endereço www.novobmwx3.com.br. Por meio da página eletrônica, o cliente poderá obter, de maneira interativa, todas as informações e detalhes daquele que é considerado o primeiro SAV (Sport Activity Vehicle, ou Utilitário de Atividade Esportiva, em português) médio do segmento premium global. Com o cadastro no hotsite, o cliente poderá fazer sua reserva com a rede BMW.

Design inconfundível

O design claramente definido da terceira e mais nova geração do BMW X3 garante uma presença inconfundível e, ao mesmo tempo, enfatizam o caráter dinâmico do modelo e a característica de um legítimo integrante da família X. O desenho dinâmico do SAV é evidenciado pela imponente grade em forma de rim – identidade visual dos automóveis BMW –, maior em tamanho nesta geração, e pelo novo grupo óptico, dotado de faróis Full-LED de formato hexagonal – até então inéditos na linha X –, e capaz de proporcionar um efeito tridimensional ao conjunto. O para-choques dianteiro exibe novo desenho, mais robusto e envolvente, com destaque para os contornos salientes e pelas amplas entradas de ar na parte inferior.

Nas laterais, chamam a atenção a linha da cintura elevada, mais alta em comparação ao modelo anterior, e as fendas das saídas de ar, instaladas próximo às rodas dianteiras, que ressaltam ainda mais os traços musculares e o DNA esportivo do veículo. Atrás, as lanternas mostram novo formato, mais amplo e horizontalizado. O para-choques traseiro também foi redesenhado e passa a contar duas saídas de escapamento independentes, instaladas nas extremidades, além de um novo spoiler instalado na parte superior da tampa do compartimento de bagagem. O X3 xDrive30i é equipado com rodas de liga leve Y-spoke bicolor Orbit Grey, de 20 polegadas, enquanto o M40i traz rodas Double spoke, aro 21.

O interior do novo SAV traz um nível de refinamento incomparável graças à utilização de materiais de acabamento de alta qualidade, como alumínio acetinado e revestimento Sensatec. E os padrões de conforto são realçados por uma extensa variedade de equipamentos, tais como painel de instrumentos com display totalmente digital multifuncional de 12,3 polegadas, ar-condicionado automático digital, com controle de três zonas; bancos dianteiros esportivos, com ajuste lombar para motorista e passageiro; assentos traseiros tri-partidos (40:20:40); volante revestido de couro; teto solar panorâmico; e Comfort Access, que permite a abertura e o fechamento das portas sem a necessidade de tocá-las com as mãos, incluindo a tampa do porta-malas.

O novo BMW X3 também ostenta dimensões generosas e que proporcionam maior espaço interno para ocupantes e bagagens. Ele mede 4,716 metros de comprimento (4,708 m, no M40i), 2,864 m de distância entre-eixos, 1,891 m de altura (1,897, no M40i) e 1,676 m de largura – com 450 litros de capacidade volumétrica do porta-malas, podendo ser ampliado para 1.600 l, com os bancos traseiros rebatidos.

Motor ainda mais potente

O novo BMW X3 é equipado, na versão xDrive30i X-Line, com um motor de quatro cilindros em linha, 1.998 cm³ e capaz de entregar 252 cv de potência (entre 5.200 e 6.500 rpm) – 68 cv mais potente que a geração anterior – e 350 Nm de torque máximo (de 1.450 a 4.800 rpm), enquanto que a opção M40i traz debaixo do capô um bloco M Performance TwinPower Turbo, de seis cilindros em linha, 2.998 cm³ e apto a entregar 360 cv de potência (entre 5.500 e 6.500 rpm) – 54 cv a mais que o antecessor – e 500 Nm de torque máximo (de 1.520 a 4.800 rpm).

Ambos contam com câmbio automático esportivo de oito velocidades, com alavancas atrás do volante para trocas de marcha, e tração integral BMW xDrive. Na versão xDrive30i X Line, a aceleração de 0 (zero) e 100 km/h é feita em 6,3 segundos, e a velocidade máxima é de 240 km/h. O M40i, por sua vez, alcança a máxima de 250 km/h enquanto os 100 km/h são atingidos em meros 4,8 s, a partir da inércia.

Tecnologias inovadoras

Repleto de inúmeras tecnologias inovadoras destinadas a proporcionar o máximo de conforto e prazer ao dirigir a quem estiver ao volante, a nova geração do BMW X3 traz como destaque o BMW Driving Assistant, capaz de oferecer recursos de condução inteligente em situações de congestionamentos ou longas viagens, como prevenção de colisão traseira, alertas de tráfego cruzado, de aproximação lateral e de saída involuntária de faixa; o Parking Assistant, que permite estacionar com segurança e precisão auxiliado por câmeras e sensores instalados no veículo; Sistema de Navegação Professional com tela sensível ao toque. O novo ConnectedDrive completa o pacote tecnológico, oferecendo um conjunto de funcionalidades acessível por meio de um SIM Card – o mesmo utilizado em telefones celulares – conectado à internet. Esta tecnologia possibilita obter informações sobre condições de trânsito em tempo real, serviço de alerta de manutenção de componentes (BMW Teleservices), serviços de Concierge, como reservas de hotéis, cotações de moedas e recomendações sobre restaurantes; e Chamada de Emergência Inteligente.

Outra função adicional ao amplo cardápio de recursos disponíveis no SAV é a preparação para Apple Car Play. Por meio dele, o usuário pode transferir a interface de algumas funcionalidades do iPhone para o sistema de infotainment do veículo com a ajuda de conexão sem fio (wireless).

A segurança dos ocupantes do novo BMW X3 é garantida pela presença de sistemas como monitoramento da pressão dos pneus, freios a disco ventilado com ABS, controles de estabilidade e tração, além de seis airbags – duplos frontais, laterais dianteiros, de cortina dianteiros e traseiros; pneus Star Marking, com tecnologia Run-Flat.

A nova geração do SAV está disponível com quatro opções de cores externas, sendo uma sólida (Branco Alpino), e mais três de acabamento metálico (Preto Safira, Cinza Sophisto e Azul Phytonic) – a versão xDrive30i conta ainda com a cor exclusiva Branco Mineral. O interior inclui revestimentos de couro Vernasca, de alto padrão, em nove combinações diferentes de cores, que abrangem variações de tonalidades em preto, bege, Mocha, Oyster e Cognac.