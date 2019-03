Nova geração do Audi RS 5 Coupé chega ao Brasil com motor V6 de 450 cv

Modelo combina design atraente e excelente desempenho em uso cotidiano - Divulgação

A Audi do Brasil apresenta ao mercado brasileiro a nova geração do Audi RS 5 Coupé, que traz como principal novidade o motor 2.9 V6 biturbo de 450 cv e 600 Nm de torque desenvolvido do zero. O modelo é o primeiro Gran Turismo da linha esportiva RS a adotar a nova linguagem da Audi Sport.

Para criar o novo Audi RS 5 Coupé, os designers se inspiraram nos detalhes esportivos usados no Audi 90 quattro IMSA GTO, um carro de corrida do final dos anos 1980. As sólidas entradas de ar e sua estrutura em colméia frontal com uma ampla grade Singleframe refletem o DNA típico dos modelos RS. Abaixo dos faróis em LED, estão as entradas e saídas de ar, enquanto as caixas de rodas enfatizam ainda mais a aerodinâmica do veículo, 15 milímetros maior que a versão anterior. O Coupé traz rodas de liga leve de alumínio de 20 polegadas. A esportividade do novo RS 5 é acentuada com o difusor, as saídas de escapamento ovais e o spoilerde teto – equipamentos tradicionais da linha RS. O comprimento da nova geração é de 4,72 metros, 74 milímetros maior que o seu predecessor.

"Estamos empolgados em lançar hoje no mercado brasileiro este modelo, que reúne um visual elegante e combina alta performance com extrema usabilidade cotidiana, características marcantes no DNA da marca", explica Johannes Roscheck, presidente e CEO da Audi do Brasil.

Potência e eficiência

O novo motor 2.9 TFSI V6 biturbooferece maior ganho de potência e eficiência, além de um som que remete à esportividade da linha RS. O veículo desenvolve 450 cv com torque máximo de 600 Nm - 170 Nm a mais do que a geração anterior – e atinge em uma ampla faixa de rotação que varia entre 1.900 e 5.000 rpm. O modelo topo de linha na família A5 acelera de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos e pode atingir a velocidade máxima de 280 km/h.

O Audi RS 5 Coupé consome apenas 7,3 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada. O modelo também apresenta redução significativa no peso com 1.655 kg, 60 kg a menos. O motor flui ainda melhor com o novo câmbio de oito velocidades Tiptronic com tempos de trocas de marcha reduzidos e preparados especialmente para beneficiar a condução esportiva na linha RS em conjunto com o sistema de tração permanente quattro.O bloqueio do diferencial envia 60% do torque para o eixo traseiro e 40% para o eixo dianteiro, oferecendo a maior segurança possível.

Para ampliar ainda mais as características esportivas e de agilidade, a suspensão multi-link é utilizada nos eixos dianteiro e traseiro. A Audi também oferece o Controle de Direção Dinâmico (DRC). Os motoristas podem criar uma experiência ainda mais personalizada usando o Audi Drive Select, equipamento de série que oferece quatro modos de condução: Auto, Comfort, Dynamic e Individual.

Equipamentos de série

O interior do RS 5 Coupé é completamente preto e extremamente sofisticado ao mesmo tempo em que mantém seu caráter esportivo. Detalhes como os assentos RS e o volante multifuncional com base plana detalham as características da linha, também apresentadas no câmbio automático e nas faixas iluminadas do painel. No Audi Virtual Cockpit é possível conferir informações sobre Força G, pressão dos pneus e temperatura, assim como potência e torque.

O sistema de infotainment pode ser acessado por meio do sistema MMI Touch presente no console central. Ele oferece ponto de acesso Wi-Fi e interface de smartphone com integração via Apple Car Play e Android Auto. Tecnologias de assistência e Head-up Display também auxiliam o motorista e aumentam a segurança, conforto e eficiência. A interação entre os sistemas representa mais um passo para a condução autônoma.

O sistema de som é um Bang&Olufsen 3D de 755 watts de potência. O coração do sistema é um amplificador de 16canais, que aciona 19 alto-falantes. Dois subwoofers por trás dos painéis laterais na parte traseira geram os graves transformando o carro em uma verdadeira sala de concerto. O Audi RS 5 Coupé chega ao mercado brasileiro por R$ 556.990.

Como opcional há o pacote Audi Assistance Tour, que contempla ampla variedade de recursos de alta tecnologia, como o Traffic Jam Assist (auxilia na condução durante engarrafamentos e movimentação de velocidade até 65 km/h), o Audi Active Lane Assist (que corrige a direção e alerta sobre possível saída da faixa sem sinalizações), o Adaptive Cruise Control (mantém distância do veículo da frente acelerando e freando se necessário com auxílio de sensores e câmera) e o assistente de luz alta Audi.

Freios de cerâmica também estão disponíveis como opcional e trazem vantagens na otimização do sistema de frenagem, que garantem mais segurança e esportividade. É possível ainda escolher também como opcional o teto de carbono, que auxilia redução do peso do veículo.

Especificações técnicas

Audi RS 5 Coupé

Motor: 2.9 turbo FSI

Cilindros /cilindrada: 6 em V/2.894 cm³

Potência: 450 cv entre 5.700 e 6.700 rpm

Torque máximo: 600 Nm entre 1.900 e 5.000 rpm

Tração: quattro

Transmissão: tiptronic, 8 velocidades

Peso: 1.655 kg

Comprimento: 4.723 mm

Largura: 1.861 mm

Altura: 1.360 mm

Distância entre-eixos: 2.766 mm

Tanque de combustível: 58 l

Porta-malas: 465 l

Aceleração 0-100 km/h: 3,9s

Velocidade máxima: 280 km/h