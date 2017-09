Nova geração do Audi A5 Sportback chega a Campo Grande

A nova geração do A5 é atlética, esportiva e elegante. Seu design é complementado pela aerodinâmica sofisticada. Sob a carroceria, o modelo impressiona pelo novo chassi, motores potentes, sistemas de entretenimento, informação e de assistência ao motorista inovadores.

O carro chega ao país na carroceria Sportback com quatro opções de acabamento: Attraction e Ambiente, equipadas com motor 2.0 TFSI de 190 cv, e Ambition e Ambition Plus, que trazem o 2.0 TFSI com 252 cv.

O Veiculo já está disponível para venda e test drive na concessionária Eurobike Audi Campo Grande. “O A5 Sportback, que já era sinônimo de elegância e tecnologia, ganhou um visual imponente e moderno, que realça a sua esportividade, sem falar que traz novos motores, tornando-o ainda mais atrativo”. Define Renato Bernardes, diretor do Grupo Eurobike.

Design e carroceria

Os designers da Audi uniram formas dramáticas e superfícies atleticamente tensas no desenho do novo A5 Sportback. Com a distância entre-eixos alongada, dianteira e traseira encurtadas e o longo capô em forma de domo enfatizam o dinamismo do modelo. A grade Singleframe tridimensional é significativamente mais plana e larga que na geração anterior.

A forma de onda da linha de ombro tem destaque ainda mais poderoso que em seu antecessor e também conta com formato tridimensional. Isso cria uma interação de luz e sombra. As protuberâncias pronunciadas sobre os arcos das rodas destacam o DNA quattro. A traseira exibe um design igualmente horizontal e preciso. A tampa do porta-malas alongada termina em um característico spoiler.

O novo A5 também cresceu por dentro. Seu interior ganhou 17 milímetros, o espaço para os ombros para o motorista e o passageiro de frente ficou 11 mm maior e o espaço para os joelhos dos passageiros traseiros cresceu 24 mm. Materiais sofisticados, precisão nos encaixes e harmonia de cores são típicos da Audi. A arquitetura horizontal do painel de instrumentos cria uma sensação de maior espaço.

A carroceria do novo A5 Sportback é a mais leve de seu segmento. Uma mistura inteligente de materiais deixou o modelo 15 kg mais leve que seu antecessor. O peso total da nova geração diminuiu até 85 kg, dependendo da versão.

Com 480 litros no bagageiro, o A5 Sportback tem uma das maiores capacidades de carga de sua categoria. O porta-malas tem acionamento elétrico para abertura e fechamento da tampa.

Trens de força

O motor 2.0 TFSI a gasolina com 1.984 cm³ de cilindrada equipa o novo A5 Sportback. Seus principais refinamentos técnicos são o coletor de exaustão integrado ao cabeçote, o modelo de gerenciamento térmico com válvula rotativa, o Audi Valvelift System (AVS – sistema de levantamento de válvulas), a válvula de alívio (wastegate) elétrica do turbocompressor e a dupla injeção de combustível. Sob carga parcial, a injeção indireta no coletor de admissão suplementa a injeção direta FSI.

Nas versões Attraction e Ambiente, o propulsor desenvolve 190 cv de potência e torque de 320 Nm entre 1.450 e 4.200 rpm. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,5 segundos e a velocidade máxima é de 239 km/h. Já nas top de linha Ambition e Ambition plus, o 2.0 TFSI rende 252 cv de potência e 370 Nm de torque, disponíveis entre 1.600 e 4.500 rpm. Em termos de desempenho, os modelos de topo chegam aos 100 km/h em 6 segundos e a velocidade máxima é de 250 km/h, limitada eletronicamente.

As quatro versões contam com transmissão S tronic de sete velocidades, com dupla embreagem e trocas de marchas quase instantâneas. Para maior economia de combustível, o câmbio oferece uma função roda-livre. O controle seletivo de torque para cada uma das rodas suplementa o trabalho da tração dianteira, no caso das versões de entrada. Já o modelo de topo vem equipado ainda com o sistema de tração integral permanente quattro, que distribui a força para as quatro rodas conforme a necessidade. Isso resulta em mais aderência, controle, estabilidade e, consequentemente, em maior segurança.

Suspensão

O chassi totalmente novo do A5 Sportback oferece ao motorista muito conforto a alto nível de agilidade ao mesmo tempo. O modelo transpõe passagens estreitas, montanhas íngremes e longas viagens em autoestradas com igual serenidade.

A direção eletromecânica também é nova. O componente se adapta à velocidade do veículo e fornece feedback preciso da estrada.

Infotainment

O A5 Sportback está disponível pela primeira vez com o Audi virtual cockpit (a partir da versão Ambiente), tela de 12,3 polegadas de TFT (thin film transistor) com resolução de 1.440 x 540 pixels. Junto ao MMI plus com sistema de navegação (de série nas versões Ambiente e Ambition), que inclui monitor no console central de 8,3 polegadas, forma a unidade central de informação. O ponto focal do terminal MMI é o botão rotatório que também funciona como touchpad.

O controle do MMI é feito de forma similar ao de um smartphone, incluindo a função de autocompletar textos. O novo sistema de controle de voz reconhece sentenças coloquiais, como “eu quero ligar para o Peter”. Clientes que escolherem o sistema MMI plus com sistema de navegação

Assistências ao motorista e equipamentos

Uma combinação inteligente de diferentes tecnologias aumentam a segurança, o conforto e a eficiência do novo A5 Sportback. A ampla escolha de inovadores sistemas de assistência ao motorista se destaca no segmento.

O Audi active lane assist ajuda a manter o carro na sua faixa de rodagem e o controle de cruzeiro com Traffic Jam Asssist, que pode assumir a direção do veículo em velocidades de até 65 km/h quando o trânsito está congestionado. O modelo também traz novidades como alerta para saída de estacionamento de vagas perpendiculares, aviso de saída para os ocupantes e assistente para evitar colisões, que junto aos sistemas Pre sense, oferecem mais segurança.

A lista de equipamentos de série inclui, desde a versão de entrada Attraction, faróis bi-xenônio com luzes diurnas e lanternas de LEDs, sistema de som com Audi Music Interface, Bluetooth, entrada USB, volante multifuncional com design de três raios, Audi drive select, ar-condicionado automático, sensor de estacionamento traseiro, sistema start-stop, controle de cruzeiro com limitador de velocidade e sensor de luz e chuva.

