Nova Geração de Caminhões Scania será lançada em Campo Grande

A Rede P. B. Lopes | Concessionária Scania promove na quarta-feira, dia 27 de março, em Campo Grande (MS), o lançamento regional da Nova Geração de Caminhões Scania. A apresentação dos novos modelos será feita às 19h, durante um evento na sede da P. B. Lopes (Rua Elza da Silva Gattass, 48 – Polo Empresarial) e é destinada a frotistas, clientes, parceiros e convidados.

Este é o maior investimento na história da Scania e um importante avanço rumo à sustentabilidade e a rentabilidade de seus clientes. A Nova Geração de Caminhões Scania que chega à América Latina traz a cabine totalmente renovada e motores equipados com nova tecnologia de alta pressão, resultando em uma economia de diesel de até 12%. Lançada na Europa em 2016, é consequência de dez anos de desenvolvimento e investimentos em torno de 2 bilhões de euros.

Todas as peças e detalhes da Nova Geração foram aprimorados para se chegar a um produto que superasse as expectativas dos clientes. Os veículos são ainda mais seguros, confortáveis, e com maior eficiência energética. Elementos como aerodinâmica e espaço interno da cabina foram pensados em cada detalhe, resultando em um consumo de combustível menor.

Novas Cabines

A Scania reformulou completamente sua gama de cabines. A grande novidade é a versão S, que pela primeira vez disponibiliza ao cliente o piso plano. Esta é a versão top de linha para os compradores mais exigentes. As novas cabines foram projetadas até o último detalhe para atender as demandas de hoje e dos próximos anos em termos de produto e serviços.

Os novos caminhões da Scania irão abranger nada menos que 19 diferentes especificações da cabine. Isso permite à Scania personalizar a solução correta ao cliente para cada tipo de aplicação, independentemente de o foco estar no espaço interior, economia de combustível, o máximo de conforto ou maior capacidade de carga.

Todas as cabines são projetadas com foco no motorista. Não importa qual cabina os clientes escolham, eles terão espaço interior ainda mais generoso do que antes. O maior destaque em termos de altura é a nova cabine S, que tem piso completamente plano - inédito na linha Scania no Brasil - e máximo espaço interior.

Novos motores

Somando todas as vantagens da Nova Geração Scania, a economia total de diesel poderá ser de até 12%. Só os novos motores garantem até 8% de redução de consumo em comparação com os motores da linha 2018, que já são reconhecidos pela economia.

O Brasil está fazendo a estreia mundial do novo motor de 540 cavalos. Aliás, a gama de propulsores traz novidades nas potências de 220, 280, 320, 410, 450 e 500 cavalos. Outra novidade é a chegada do motor de 7 litros para o segmento semipesado. Este motor de seis cilindros disponível com 220, 250 e 280 hp ajuda a reduzir o peso do veículo, aumentando assim a capacidade de carga. Tudo isso enquanto reduz o consumo de combustível, os níveis de ruído e as vibrações.