Nova Fiat Strada inova mais uma vez com a chegada da Cabine Plus

A Nova Strada Cabine Plus chegará em duas versões de acabamento: Endurance e Freedom - (Foto: Divulgação)

O desenvolvimento da Nova Fiat Strada, pronta para tomar as ruas do Brasil a partir desta sexta-feira (26), passou por uma notável evolução em design, tecnologia e segurança.

Mas mesmo em relação aos atributos que definem o DNA do modelo – versatilidade, qualidade e robustez –, a segunda geração da picape compacta mais vendida do país há 20 anos evoluiu muito na configuração voltada para dois passageiros.

A Nova Fiat Strada Cabine Plus dispõe agora de 1.354 litros de capacidade volumétrica da caçamba, um acréscimo de 134 litros em relação ao compartimento do veículo anterior, tornando-se o maior volume de carga da categoria. A capacidade de carga também aumentou, e passou de 705 kg para 720kg.



Internamente, o espaço também ficou maior. A atual Strada cabine simples conta com 49 litros com o estepe atrás dos bancos para acomodação de bagagem e demais objetos. A Nova Fiat Strada Cabine Plus triplica a capacidade com seus 151,2 litros, garantindo, além dos atributos listados acima, mais conforto e espaço útil para seus usuários.

A Nova Strada Cabine Plus chegará em duas versões de acabamento: Endurance e Freedom. Mais detalhes da picape que promete revolucionar o segmento, mais uma vez, serão dados na apresentação oficial do modelo, dia 26.