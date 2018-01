Nissan vai exibir 15 carros customizados no Tokyo Auto Salon 2018

Conceitos esportivos e de alto desempenho, assinados pela Autech Japan – empresa do grupo Nissan, responsável pela conversão de veículos em ambulâncias e outras aplicações especiais –, também estarão em exibição - Foto: Nissan Brasil

A ampla gama de modelos apresenta o mundo da personalização de veículos da Nissan. A lista inclui conceitos do novo Nissan LEAF, da NV350 Caravan e do X-Trail; o Nissan Fairlady Z Heritage Edition; e veículos de alta performance da NISMO. Conceitos esportivos e de alto desempenho, assinados pela Autech Japan – empresa do grupo Nissan, responsável pela conversão de veículos em ambulâncias e outras aplicações especiais –, também estarão em exibição.

Outro destaque será o GT-R Motul Autech 2016, que garantiu o bicampeonato da Super GT GT500 em 2014 e em 2015.

O Tokyo Auto Salon 2018 acontece de 12 a 14 de janeiro, no Makuhari Messe, em Chiba, Região Metropolitana de Tóquio. A Nissan estará presente em parceria com a Autech Japan e a Nissan Motorsports International.

O estande abrigará ainda diversas atrações, como talk shows e lojas oficiais de produtos Nissan e NISMO.

Modelos em exibição:

- Nissan LEAF Grand Touring Concept

- Nissan NV350 Caravan Grand Touring Concept

- Nissan X-Trail Grand Touring Concept

- Nissan Fairlady Z Heritage Edition

- Nissan Elgrand Special Edition

- Nissan Note e-POWER C-Gear

- Nissan Serena e-POWER AUTECH Concept

- Nissan Note e-POWER AUTECH Concept

- Nissan X-Trail AUTECH Concept

- Nissan Serena NISMO

- Nissan LEAF NISMO

- Nissan Note e-POWER NISMO (equipado com acessórios esportivos NISMO)

- Nissan GT-R NISMO

- Nissan X-Trail (NISMO Performance Package)

- MOTUL AUTECH GT-R (participou da Super GT GT500 em 2016)

Nissan no Brasil

A Nissan, uma das maiores fabricantes de veículos do mundo, está presente no Brasil desde 2000 e opera hoje com mais de 160 concessionárias em todos os estados do País. A empresa investiu R$ 2,6 bilhões na construção de seu Complexo Industrial próprio em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Esta unidade industrial foi inaugurada em abril de 2014 e tem a capacidade de produzir 200 mil carros e 200 mil motores por ano. Atualmente, a unidade industrial fabrica o Nissan March, o Nissan Versa e o Nissan Kicks, além dos motores flexfuel 1.0 12V e 1.6 16V. A Nissan tem cerca de 2.400 funcionários no Brasil.

Sobre a Nissan Motor Co.

A Nissan é um fabricante global de veículos de linha completa, que vende mais de 60 modelos sob as marcas Nissan, INFINITI e Datsun. No Ano Fiscal de 2016, a empresa vendeu 5,63 milhões de veículos no mundo, gerando uma receita de 11,72 trilhões de ienes. No Ano Fiscal 2017, a companhia iniciou o "Nissan M.O.V.E. to 2022", um plano de seis anos com o objetivo de aumentar em 30% os lucros anuais, para 16,5 trilhões de ienes no fim do Ano Fiscal de 2022, juntamente com uma margem de lucro operacional de 8% e fluxo de caixa livre acumulado de 2,5 trilhões de ienes. Como parte do "Nissan M.O.V.E. to 2022", a empresa planeja ampliar sua liderança em veículos elétricos, simbolizada pelo veículo elétrico mais vendido do mundo na história, o Nissan LEAF. A sede global da Nissan, em Yokohama, Japão, gerencia operações em seis regiões: Ásia & Oceania; África, Oriente Médio e Índia; China; Europa; América Latina; e América do Norte. A Nissan tem uma força de trabalho global de 247.500 funcionários e tem sido parceira da fabricante francesa Renault, sob a Aliança Renault-Nissan, desde 1999. Em 2016, a Nissan adquiriu uma participação de 34% na Mitsubishi Motors. A Renault-Nissan-Mitsubishi é hoje a maior parceria automotiva do mundo, com vendas combinadas de quase 10 milhões de unidades por ano.

