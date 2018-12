Nissan sorteia uma Frontier Attack em campanha de revisão para férias

A Nissan Frontier Attack 2019 é uma das versões da linha da picape produzida em Córdoba, na Argentina, desde agosto, e chegou ao mercado brasileiro em novembro - Divulgação

Para estimular seus clientes a viajar nas férias com o carro em perfeitas condições, a Nissan retoma a campanha "Férias em Dia Nissan". Assim, a partir de hoje, a cada R$ 200 em compras de peças, serviços e acessórios originais, os clientes ganharão o direito de concorrer a uma Nissan Frontier Attack no final da promoção, além de 120 headphones com conexão via bluetooth, que serão sorteados mensalmente ao longo da campanha.

Para participar dos sorteios é necessário cadastrar a nota fiscal ou recibos das compras no site da promoção (www.feriasemdianissan.com.br).

A promoção é válida até 31 de março em todas as 176 concessionárias Nissan. No site oficial da promoção, também será possível verificar todas as ofertas disponíveis no período da promoção. Dentre elas, a montadora japonesa ofertará os Kits Instalados dedicados para veículos acima de 3 anos, além de acessórios originais e serviços com preços promocionais para toda a linha Nissan.

"As campanhas de Pós-Vendas reforçam a fidelização do cliente. Além de trazer ofertas diferenciadas em peças e acessórios, este ano, teremos o sorteio da recém-lançada Frontier Attack entre participantes", afirma Mário Furtado, Gerente Sênior de Marketing Pós-Vendas.

Encontre a concessionária mais próxima e aproveite as ofertas do "Férias em Dia Nissan":

https://www.nissan.com.br/encontre-uma-concessionaria.html

Nissan Frontier Attack

A Nissan Frontier Attack 2019 é uma das versões da linha da picape produzida em Córdoba, na Argentina, desde agosto, e chegou ao mercado brasileiro em novembro. A versão carrega um nome tradicional da Frontier, que esteve presente em todas as gerações vendidas no Brasil, desde 2006.

Reconhecida pela sua força, a Nissan Frontier Attack conta com visual diferenciado, dessa vez, com adesivos laterais com o nome desta versão e a inscrição "4x4", estribos laterais, barra laterais e rack de teto na cor preta. A nova Frontier fabricada na Argentina tem itens diferenciados para o segmento como a Visão 360º com Sistema Inteligente de Câmeras, Detector Inteligente de Objetos em Movimento, teto solar, novo sistema multimídia A-IVI com tela de oito polegadas, além equipamentos importantes como sistema Isofix de fixação de cadeiras infantis, seis airbags, controle de áudio no volante, entre outros.