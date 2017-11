Nissan GT-R vira carro de controle em tamanho real

Piloto teve a ajuda de um helicóptero para controlar o GT-R em Silverstone - Divulgação

A subsidiária inglesa da Nissan preparou uma surpresa que muitas crianças e marmanjões adorariam ter na garagem de casa: um GT-R movido a controle remoto.

A iniciativa nasceu para comemorar a estreia de uma nova edição do jogo Gran Turismo Sport na Europa, celebrando uma parceria de longa data entre a Nissan e os responsáveis pelo desenvolvimento da franquia.

O singular Nissan GT-R /C como foi chamado o experimento (o nome é uma brincadeira com o nome do esportivo e a sigla R/C de “remote control” geralmente usada nos carrinhos rádio controlados) foi desenvolvido pela JLB Design na própria Inglaterra. O cupê recebeu quatro robôs que operam o volante, câmbio, acelerador e freios, respectivamente.

Para garantir a precisão do conjunto, seis computadores orquestram todo o conjunto analisando o movimento dos robôs com uma frequência de 100 vezes a cada segundo. A posição do volante, por sua vez, é medida em uma parte a cada 65.000, garantindo assim maior precisão para as respostas aos comandos do controle remoto.

O controle remoto, por sua vez, passa as informações para um computador, que interpreta os comandos do joystick e os transmite para o controle operacional a bordo do Nissan GT-R /C.

O escolhido para “pilotar” o Nissa GT-R /C foi Jann Mardenborough e a “casa” não poderia ser diferente ainda mais se tratando de um projeto concebido na Inglaterra do que o tradicional circuito de Silverstone.

Mardenborough foi escolhido por ter se destacado em um interessante programa da Nissan chamado GT Academy, onde investe no treinamento de bons pilotos no mundo virtual também para a vida real. Segundo a Nissan, Mardenborough apresentou “resultados um talento sem igual tanto no Gran Turismo quanto em situações de pilotagem reais”.

Para que Mardenborough tivesse um controle ainda melhor sobre o carro, a Nissan pediu que o time da JLB Design montasse o projeto utilizando um GT-R de primeira geração (R35) com o mesmo motor V6 de 542 cv que Mardenborough utilizou em seu treinamento na GT Academy.

Controlando o Nissan GT-R /C a bordo de um helicóptero Robinson R44 Raven II com permissão especial para voar a baixa altitude, Mardenborough realizou a volta mais rápida em Silverstone em 1min17s47, com uma velocidade média de 122 km/h. Em alguns momentos, Mardenborough conseguiu levar o Nissan GT-R /C a até 211 km/h.