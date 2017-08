Nissan GT-R será uma das principais atrações da segunda edição do Salão do MiniAutomóvel

Uma das lendas do mundo automotivo, o superesportivo Nissan GT-R, reconhecido globalmente também pelo apelido “Godzilla”, será uma das principais atrações da segunda edição do Salão do MiniAutomóvel. O modelo japonês, o mais rápido esportivo de produção em série do mundo, estará presente no evento em tamanho real e, seguindo o tema do salão, também em escala reduzida, sendo representado por miniaturas.

O Salão do MiniAutomóvel acontece de 1 a 24 de setembro no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, e reunirá um acervo com cerca de 4 mil miniaturas e também carros e motos novos e antigos em tamanho real.

"O Nissan GT-R é um ícone que faz parte do sonho de fãs de automóveis de diferentes gerações em todo o mundo e desde o ano passado é vendido oficialmente no Brasil, sob encomenda. Temos certeza que o modelo real e suas réplicas de diferentes tamanhos farão muito sucesso com o público de todas as idades no salão", afirma Humberto Gomez, diretor de Marketing da Nissan do Brasil.

Originalmente criado no fim dos anos 1960 para ser o carro topo de linha da gama de produtos da Nissan e vitrine de suas mais avançadas tecnologias e capacidades de performance, o reverenciado Nissan Skyline GT-R se tornou peça-chave não apenas na comunidade de fãs do automobilismo esportivo mundial, mas transcendeu o universo automobilístico, tornando-se um ícone da cultura popular, graças ao desempenho arrebatador que foi ressaltado em filmes de ação campeões de bilheteria e vários jogos eletrônicos.

A atual geração, conhecida pelo código R35, se mantem fiel às suas origens, oferecendo dirigibilidade espetacular graças às tecnologias automotivas de última geração empregadas. Além das quatro lanternas traseiras arredondadas que se tornaram a assinatura do GT-R, o modelo exibe um motor V6 3.8 biturbo de alta performance – com 572 cv de potência na versão 2017 –, transmissão sequencial de 6 velocidades com opção de comando tipo borboleta no volante e um sistema tecnologicamente avançado de tração nas quatro rodas, que faz o veículo literalmente colar na pista. Tudo isso envolto por um design externo absolutamente moderno, cujas linhas são ao mesmo tempo suaves e musculosas.

Salão do MiniAutomóvel

Além de milhares de réplicas de automóveis em diferentes escalas, desde 1:87 até 1:6 – 3 cm a 70 cm –, que estarão divididas em 13 espaços temáticos, o evento contará com carros e motos novos e também antigos. Simuladores, motores e peças automotivas de diferentes tamanhos e formas mostrarão para o público a tecnologia utilizada em um automóvel. Haverá, ainda, um espaço educativo e interativo com um simulador de direção e outro para as crianças se divertirem. Todas as atividades serão gratuitas.

Serviço:

II Salão MiniAutomóvel

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Endereço: Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796 –

Parque dos Novos Estados, Campo Grande - MS

Data: de 1º a 24 de setembro de 2017

Horário: todos os dias das 10h às 22h

Acesso gratuito

