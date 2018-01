Nissan Frontier foi a picape mais premiada do Brasil em 2017

Chassi reforçado, novo motor, transmissão de 7 velocidades e equipamentos de tecnologia de ponta e conectividade se destacaram para críticos - Divulgação

Lançada em março no mercado brasileiro, a totalmente nova Nissan Frontier foi a picape mais premiada de 2017 no mercado brasileiro. As novidades de design, segurança, tecnologia e conforto introduzidas na 12ª geração do utilitário da marca japonesa chamaram a atenção da imprensa especializada, que conferiu ao modelo oito reconhecimentos de melhor do ano em seu segmento.

A Nissan Frontier foi reconhecida como a "melhor picape do segmento" pela crítica especializada, que lhe concedeu oito prêmios::

"Melhor Picape 2017", do website Carpress

"Melhor Picape 2017", da revista Robb Report Brasil

"Melhor Picape 2017", pelo prêmio "Os Escolhidos"

"Melhor Picape 2017", pela Associação Brasileira de Imprensa Automotiva (Abiauto)

"Melhor Picape 2017", de L'Auto Preferita

"10Best", título que reconhece a Frontier como a melhor picape do ano, honraria também conferida pela Car and Driver (Brasil)

"Picape do Ano 2018", da revista Autoesporte, organizadora do "Carro do Ano Brasil"

"Melhor Picape 2018", da revista Car Magazine Brasil

A Nissan Frontier também foi indicada como "Melhor Compra 2017" pela revista Motorshow, em seu guia anual de vendas.

A Nissan lançou a 12ª geração da picape Frontier no mercado brasileiro em março, respaldada por mais de 80 anos de experiência na fabricação de picapes e mais de 14 milhões de clientes satisfeitos em todo o mundo.

Com um grande investimento em engenharia e desenvolvimento, a Nissan Frontier superou suas antecessoras com uma proposta mais forte e inteligente do que nunca. Em seu desenvolvimento para superar as expectativas dos clientes latino-americanos, a Nissan Frontier foi testada ao extremo e validada por mais de 25 engenheiros nas condições mais desafiadoras da América Latina. Hoje, é vendida em 33 mercados do continente e já é o veículo mais vendido da marca na região.

A Nissan Frontier também ganhou o aclamado prêmio europeu do ano "International Pick-up Award 2016", onde os juízes reconheceram a superioridade de suas capacidades on e off-road, desempenho do motor e capacidade de carga.