Nissan Frontier é eleita “Picape do Ano 2018”

A nova Nissan Frontier foi escolhida pelos jurados da revista especializada publicada pela editora Globo por ter sido o principal lançamento do segmento de picapes no ano - Divulgação

A nova Nissan Frontier foi lançada em março para mudar o panorama do segmento de picapes médias no Brasil. E, após ganhar elogios da imprensa especializada, é a vez do reconhecimento em prêmios. A picape totalmente nova da Nissan foi escolhida ontem como "Picape do Ano 2018", uma das categorias do prêmio "Carro do Ano", promovido há mais de 50 anos pela revista Autoesporte. É o quinto prêmio recebido pelo modelo nos últimos dois meses.

A nova Nissan Frontier foi escolhida pelos jurados da revista especializada publicada pela editora Globo por ter sido o principal lançamento do segmento de picapes no ano. O modelo apresenta design completamente novo, assim como melhorias em mecânica, acabamento e nível de equipamentos de segurança e conforto. Entre os diferenciais que chamaram a atenção da imprensa especializada e dos consumidores está a nova suspensão traseira multilink com eixo rígido.

"Ter um reconhecimento como esse reforça a nossa certeza que a Nissan Frontier é um produto que oferece tudo o que promete: conforto, força, agilidade e robustez. É o quinto prêmio que a picape ganha em menos de dez meses de mercado, premiando um produto moderno e com avançados recursos tecnológicos baseados no nosso conceito de Mobilidade Inteligente. A Nissan Frontier é um produto muito importante na estratégia da marca no país", afirma Marco Silva, presidente da Nissan do Brasil.

Premiada

Com pouco mais de dez meses de mercado, a Nissan Frontier não para de acumular prêmios. A picape foi considerada a melhor do segmento pela revista "Car Magazine Brasil" e pela edição brasileira da publicação de luxo "Robb Report". Além deles, a Nissan Frontier ganhou os prêmios "Os Escolhidos", que reúne 17 jornalistas especializados em automóveis de diferentes veículos de comunicação de todo o Brasil, e "L´Auto Preferita".

Nova Nissan Frontier

Além da modernidade, do design totalmente novo e robusto, a 12ª geração da Nissan Frontier tem como peça-chave a estrutura ainda mais resistente, com um chassi reforçado e quatro vezes mais forte, ao mesmo tempo que é mais leve e eficiente. Com oito barras transversais, conta um outro chassi sobreposto por dentro com soldas contínuas, chamado de duplo "C". Assim, o veículo fica ainda mais resistente às tensões da torção da carroceria.

Uma combinação de tecnologias permite extrair o máximo em desempenho no fora-de-estrada e garantir uma condução confortável, enquanto itens inéditos para o modelo estão a serviço do condutor. Entre eles, o Controle Automático de Descida (HDC) e o Sistema de Auxílio de Partida em Rampa (HSA). Ambos sistemas atuam automaticamente nos freios do veículo para controlar descidas íngremes ou saídas do carro da imobilidade em subidas.

A picape tem duas versões – LE e SE –, ambas com cabine dupla e tração 4x4, e é equipada com o novo e moderno motor diesel 2.3 com duplo turbo. A Nissan Frontier é vendida em 33 mercados da América Latina e é um dos modelos mais vendidos da marca na região.