Nissan Frontier 2017: é mais que força

O modelo começa a ser vendido no país na versão mais completa, a LE, que é equipada com o novo e moderno motor diesel 2.3 com duplo turbo, de 190 cavalos. A Nova Nissan Frontier já chegou às concessionárias da marca em todo o Brasil por R$ 166.700 / Divulgação/Assessoria

Nome forte no mercado nacional – e mundial –, a Nissan Frontier está completamente renovada. A 12ª geração do utilitário chega ao mercado brasileiro com design moderno e muitas novidades em termos de tecnologia, conforto e segurança – seguindo o conceito de "Mobilidade Inteligente" da Nissan –, que o deixa ainda mais seguro, robusto e inteligente. É, sem dúvida, a melhor picape já produzida pela Nissan em seus mais de 80 anos de tradição nesse segmento. O modelo começa a ser vendido no país na versão mais completa, a LE, que é equipada com o novo e moderno motor diesel 2.3 com duplo turbo, de 190 cavalos. A Nova Nissan Frontier já chegou às concessionárias da marca em todo o Brasil por R$ 166.700.

A tradição da Nissan na fabricação de picapes – são mais de 14 milhões de unidades comercializadas em mais de 180 países em oito décadas – ajudou a desenvolver uma Nova Nissan Frontier com o objetivo de atender com segurança, agilidade e robustez diversos tipos de uso: trabalho pesado, viagens de final de semana com a família e também os deslocamentos diários em centros urbanos, sempre com conforto de um carro de passeio.

Reconhecida por sua força, a totalmente Nova Nissan Frontier tem como um dos seus destaques a estrutura ainda mais resistente do que a da geração anterior, com um chassi reforçado, quatro vezes mais forte, ao mesmo tempo em que é mais leve e eficiente. O conforto e a segurança também foram ampliados nessa nova geração da picape da Nissan, que é importada do México. Entre os itens de série estão equipamentos como os bancos "Gravidade Zero", que foram inspirados na tecnologia desenvolvida pela NASA para eliminar a fadiga e melhorar o conforto para o condutor.

A Nova Nissan Frontier 2017 também traz o sistema multimídia mais completo do mercado, o Nissan Multi-App, que conta com 2 Gb de espaço para baixar os aplicativos de preferência, além de muito mais segurança com os controles de tração e estabilidade (VDC - Vehicle Dinamic Control), freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA) e a introdução dos controles automático de descida (HDC) e auxílio de partida em rampa (HSA), luz de freio de LED (CHMSL) e luzes diurnas (DRL).

