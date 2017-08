Nioaque recebe nesta sexta participantes da II Expedição da Rota de Integração Latino-Americana

Os participantes farão o trajeto de 2.220 quilômetros definidos após estudos técnicos que compreende as cidades de Porto Murtinho (MS), Loma Plata, Mariscal Estigarribia (PY), Tartagal (Argentina), San Salvador de Jujuy, San Pedro do Atacama e Antofogasta / Divulgação

O município de Nioaque, a 165 quilômetros de Campo Grande, recebe nesta sexta-feira (25), participantes da II Expedição da Rota de Integração Latino-Americana (RILA), e a Prefeitura de Nioaque organizará um receptivo para os integrantes da comitiva, com comidas típicas da região, apresentações culturais e de danças tradicionais.

O Prefeito Valdir Júnior destaca a importância do intercâmbio de relacionamento com as cidades dos três países (Paraguai , Argentina e Chile), que a comitiva fará e deseja uma boa expedição aos integrantes.

O RILA é uma iniciativa do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Estado de Mato Grosso do Sul (Setlog/MS), e tem como objetivo buscar saídas para solucionar os problemas de transporte e logístico do Estado de Mato Grosso do Sul e da Região Centro-Oeste Brasileira.

A comitiva da expedição é formada por autoridades e empresários de diversos setores e terá um percurso total de 2.200 quilômetros com início em Campo Grande, destino final aos portos do Pacífico, e com retorno previsto para dia 02 de Setembro.

Além de Nioaque, o RILA cumprirá agenda em Porto Murtinho (MS), Carmelo Peralta (PY), Pozo Hondo (PY), Jujuy (ARG), Equiqui (CHL), Antofogasta (CHL), Calama (CHL), Salta (CHL), e Assunção (PY).

