Mustang Bullit é apresentado pela neta de Steve McQueen

Ford revela no Salão a edição especial do Mustang que foi apresentado pela primeira vez há 40 anos - Divulgação

O estande da Ford em Detroit está dividindo a atenção do público. Isso porque um novo Mustang está no jogo. Trata-se do Bullit. É uma versão do Mustang que Steve McQueen dirigiu para a história de Hollywood para o filme de 1968.

O modelo especial, que será lançado até o fim do ano, estará disponível somente em duas opções de cores, a Shadow Black ou Dark Highland Green. O conjunto mecânico do carro fica a cargo de um motor V8 5.0 que embala pelo menos 475 cavalos de potência. No entanto, pouquíssimas unidades estarão disponíveis, já que será uma edição limitada. O preço do brinquedo ainda será revelado.