Mustang 2018 pode ir de 0 a 96 Km/h em menos de 4 segundos

A Ford diz que o Mustang 2018 reformulado será o seu muscle car mais rápido, capaz de ir de 0 a 96 Km/h em menos de 4 segundos com o modo opcional "drag strip".

O veículo, que estará à venda no último trimestre deste ano nos Estados Unidos da América, também ganhará força e torque relativamente ao modelo atual, graças em parte à nova transmissão automática de 10 velocidades da montadora. A potência do motor V-8 5.0L sobe de 435 para 460 cavalos, e torque sobe de 5.0 litros pula para 58 Kgfm (de 55 Kgfm anterior).

O motor EcoBoost 2.3 Turbo mantém os 310 cavalos, mas o torque sobe para 48,4 Kgfm. O tempo de 0 a 60 para o motor V-8 supera o da Porsche 911 Carrera de US $ 94.000, diz a Ford. É viável com o novo modo "drag strip" da montadora, que vem como parte de um pacote "Performance" opcional.

O modo "Drag Strip" não deixa o torque cair nas trocas de marchas, o que permite obter o pico de torque e potência do motor diretamente através da nova transmissão Ford de 10 velocidades. O Mustang 2018 EcoBoost uatro cilindros no modo "drag strip" vai de 0 a 96 km/h em menos de 5 segundos.

O Mustang 2018 está com visual mais agressivo, com novas entradas de ar e um spoiler opcional. Também recebe um cluster digital opcional de 12 polegadas, faróis LED de nova geração e luzes de LED em todas as versões e uma série de novos recursos tecnológicos.

A Ford está tirando de linha o V-6 de 3.7 litros do Mustang, que os executivos disseram representam 15 por cento das vendas. A Ford não comentou sobre preços ou consumo.

