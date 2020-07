MS tem mais de 260 mil motoristas dirigindo com a CNH vencida

Pelo novo Portal de Serviços lançado nesta sexta-feira (10), é possível acessar a ferramenta CNH Ágil e renovar sua habilitação sem sair de casa - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Pelo menos 10% dos motoristas habilitados de Mato Grosso do Sul, está com a CNH vencida. De forma clara, são 261.624 mil condutores dirigindo de forma irregular no trânsito, segundo os dados divulgados nesta tarde (16) pelo Detran-MS.

De acordo com a responsável pela Diretoria de Habilitação do Detran, Loretta Figueiredo, embora os prazos estejam suspensos para habilitações vencidas após 19 de fevereiro por conta da pandemia, o Departamento tem oferecido diversas facilidades para que o motorista fique com o documento em dia. “O condutor já pode renovar sua habilitação sem precisar enfrentar filas nas agências e ainda receber o documento em casa, sem custo adicional”, conclui.

Para facilitar ao motorista, o órgão liberou desde abril deste ano a CNH Digital, onde o condutor habilitado, com o documento expedido a partir de 13 de abril de 2020, já pode ter acesso a CNH digital, antes mesmo de receber a versão impressa, seja para a renovação dos exames, primeira habilitação ou outros motivos.

Renovação - Pelo novo Portal de Serviços lançado nesta sexta-feira (10), é possível acessar a ferramenta CNH Ágil e renovar sua habilitação sem sair de casa. Confira o passo a passo:

Etapa 1: Abertura do Processo e Emissão da Guia

Etapa 2: Agendamento de exame médico

Etapa 3: Capturar Imagem e realizar exame médico

Etapa 4: Retirar a CNH ou Receber em Casa