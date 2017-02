Motos começam mal o ano de 2017

A venda de motos em janeiro somou 67,6 mil unidades, registando queda de 19,2% ante dezembro de 2016 e de quase 30% em relação a janeiro do ano passado. Com isso, 2017 começa com média diária de emplacamentos pouco mais de 3 mil unidades e volume semelhante à média mensal de 2003. Os números foram divulgados pela Fenabrave, federação que reúne as associações de concessionários.

O segundo semestre de 2016 foi sofrível, exibindo médias diárias próximas ou inferiores a 3,5 mil unidades e este parece tornar-se um novo patamar para o segmento.

A Honda manteve a liderança neste início de ano com 53,2 mil unidades lacradas e 78,7% de participação, seguida pela Yamaha, com 8,3 mil motos e 12,3% do mercado total. A Shineray, terceira colocada, teve pouco menos de 1,5 mil emplacamentos e detém 2,2% do mercado total.

Chamam a atenção neste começo de 2017 a briga acirrada entre Suzuki e Dafra, separadas por oito unidades. A marca japonesa teve 692 motos emplacadas em janeiro e a brasileira, 684. No segmento premium o destaque é para a Harley-Davidson, que começou o ano com 407 motos e largou na frente da BMW, que emplacou 362 unidades.

E o Honda PCX 150 continua cativando os consumidores neste ano que se inicia. Foi o sexto modelo Honda mais vendido e permanece como líder do segmento de scooters. Em segundo lugar aparece o Yamaha NMax 160, com 700 emplacamentos.

